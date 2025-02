Monster Hunter Wilds: Überraschung geplant? Capcom und PlayStation kündigen Special Event an

Der Release von „Monster Hunter Wilds“ rückt immer näher. Doch bevor es in der nächsten Woche so weit ist, laden Capcom und PlayStation Japan am morgigen Samstag noch einmal zu einem Special Event. Unter anderem wird ein erster Blick auf die neue Arena gewährt.

Die lange Wartezeit auf „Monster Hunter Wilds“ wird schon bald ihr Ende finden. Denn bereits in der kommenden Woche ist es so weit und der neueste Teil von Capcoms beliebter Action-RPG-Reihe wird erscheinen – am Freitag, dem 28. Februar, wird die nächste Monsterjagd beginnen.

Doch vorher laden die Entwickler gemeinsam mit PlayStation Japan noch einmal zu einem Special Event. Wie die Verantwortlichen bekannt gegeben haben, wird der Livestream am morgigen Samstag stattfinden und weitere Einblicke in das Spiel gewähren. Möglicherweise halten die Macher auch noch die eine oder andere Überraschung bereit.

Special Event zu Monster Hunter Wilds angekündigt

Die angekündigte Sonderveranstaltung trägt den Titel „PLAY! PLAY! PLAY! Monster Hunter Wilds Special Event“ und richtet sich vor allem an die japanischen Spieler. Doch auch für alle anderen Fans des Franchises sollte die Show durchaus interessant sein. Los geht es am 22. Februar um 9 Uhr deutscher Zeit. Während Hatsuna Matsushima die Moderation übernehmen wird, sind von Capcom der verantwortliche Produzent Ryozo Tsujimoto und Game Director Yuya Tokuda mit dabei.

Was genau auf dem Special Event zu „Monster Hunter Wilds“ präsentiert werden wird, steht noch nicht vollumfänglich fest. In jedem Fall dürfen sich die Zuschauer über einen ersten Blick auf die neue Arena freuen, wo Jagden auf bereits gefangene Monster und andere spezielle Missionen stattfinden werden. Ob die Entwickler noch weitere Ankündigungen parat haben, bleibt abzuwarten.

Start- und Preload-Zeiten stehen fest

Am 28. Februar 2025 wird „Monster Hunter Wilds“ schließlich für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Am heutigen Freitag hat Capcom auch die Startzeiten für die unterschiedlichen Regionen bekannt gegeben, sodass Spieler weltweit wissen, ab wann die Jagd beginnen kann. Außerdem wurde bestätigt, dass der Preload an die jeweiligen Startzeiten gebunden ist und 48 Stunden vorher möglich sein wird.

Wer nicht zur digitalen Version greifen möchte, die in drei verschiedenen Editionen erhältlich ist, kann natürlich auch ganz klassisch die physische Fassung mit Disk erwerben. Besitzer einer PS5 Pro profitieren zudem von einer verbesserten grafischen Darstellung, die dank der neuen PSSR-Technologie ermöglicht wird. Die Grafik-Modi von „Monster Hunter Wilds“ wurden von Capcom bereits enthüllt – inklusive zwei passender Vergleichsvideos.

