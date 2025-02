PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was solltet ihr an diesem Wochenende im Auge behalten? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen für die freien Tage.

In den letzten Wochen hat uns besonders die zweite Open-Beta-Phase für das kommende „Monster Hunter Wilds“ beschäftigt. An den letzten beiden Wochenenden durften die Fans noch einmal in den Titel schnuppern und das Spiel vor dem Release auf Herz und Nieren prüfen.

Wer sich schon mal auf den Start der großen Jagd vorbereiten möchte, kann nun die globalen Zeiten für den Preload und den Release von „Monster Hunter Wilds“ studieren. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Wie in jeder Woche ist vor wenigen Tagen wieder ein neuer Sale im PlayStation Store gestartet. Dieser ergänzt die Aktion „Planet der Rabatte“, von der wir bereits in der letzten Woche berichtet haben.

Bei dem erweiterten Sale winken Rabatte von bis zu 90 Prozent. Mit dabei sind Titel wie „Immortals Fenyx Rising“, der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ oder auch die „Metro Exodus Gold Edition“. Wer von Open-World-Spielen nicht genug bekommen kann, sollte sich das „Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle“ einmal näher anschauen.

Auf Steam stellt das Kollektiv Indie Asylum an diesem Wochenende Spiele und Entwickler aus Quebec, Kanada in den Mittelpunkt. Die Region gehört zu den fünf weltweit führenden Entwicklungszentren für Videospiele und beheimatet über 300 Studios. Teil der Aktion sind Rabatte, Vorstellungen von kommenden Spielen sowie Demos.

Spieler von „Kingdom Come: Deliverance 2“ können sich heute über den ersten Patch freuen. Update 1.1.2 konzentriert sich vor allem auf die Stabilität, bringt jedoch auch einige Bugfixes mit. Neben einigen Verbesserungen werden mit dem Patch auch eine ganze Reihe von Absturzursachen behoben.

Welche Spiele spielt ihr derzeit und mit welchen beschäftigt ihr euch am Wochenende? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

