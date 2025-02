PS5- und PS4-Spiele: Der Unterschied zwischen First-Party, Second-Party und Third-Party

Videospiele für Konsolen wie die PS5 und PS4 werden in die Bereiche First-Party, Second-Party und Third-Party eingeteilt, doch oftmals fällt die Kategorisierung nicht so leicht. In einem Interview hat der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida nun für Aufklärung gesorgt und die Unterschiede aus der Sicht von Sony erläutert.

Nahezu jeder Videospieler kennt die Begriffe First-Party, Second-Party und Third-Party. Dabei handelt es sich um die Kategorien, in denen sich die Spiele einteilen lassen – je nachdem, wer für die Entwicklung zuständig ist.

In der Regel werden First-Party-Spiele von Studios entwickelt, die direkt zu einem Konsolenhersteller gehören. Second-Party-Titel entstehen hingegen durch unabhängige Entwickler, die eng mit einem Konsolenhersteller zusammenarbeiten und oftmals exklusiv für eine Plattform erscheinen. Third-Party-Spiele stammen schließlich von Drittanbietern und können für verschiedene Systeme veröffentlicht werden.

Dennoch gibt es immer wieder Ausnahmen und die Kategorisierung ist in bestimmten Fällen nicht immer so leicht. Das führte unter den Fans schon des Öfteren zu Diskussionen. Für Aufklärung hinsichtlich der PlayStation-Spiele hat nun Shuhei Yoshida, der ehemalige Chef der SIE Worldwide Studios, in einem aktuellen Interview gesorgt, der seine Erklärungen zudem mit einigen Beispielen untermauerte.

So ordnet Sony First-, Second- und Third-Party ein

Im Gespräch mit dem „Sacred Symbols“-Podcast (via PushSquare) erläuterte Yoshida, der vergangenen Monat seinen letzten Arbeitstag bei Sony absolvierte, die First-Party-Spiele wie folgt: „Wenn Spiele also von einem Entwickler, [auch einem] unabhängigen Entwickler, erstellt und von PlayStation veröffentlicht werden, nennen wir sie First-Party-Spiele.“

Als Beispiel hierfür nannte er „Returnal“. „Vor der Übernahme von Housemarque waren sie beispielsweise ein externer Entwickler und unsere externen Produzenten kümmerten sich um die Beziehungen. Aber wir haben das Spiel finanziert und als First-Party-Spiel veröffentlicht, obwohl es extern entwickelt wurde.“

Dann widmete er sich dem Second-Party-Bereich: „Wir sprechen von Second-Party, wenn ein unabhängiges Unternehmen das Spiel entwickelt und finanziert oder mitfinanziert hat, sodass das geistige Eigentum weiterhin diesem Unternehmen gehört. Ein aktuelles Beispiel ist Rise of the Ronin von Koei Tecmo. PlayStation hat dieses Spiel veröffentlicht, also sprechen wir von Second-Party.“

Abschließend erklärte er: „Und dann nennen wir Drittanbieter-Exklusivtitel Partnertitel. Einige Spiele wie Final Fantasy 16 kamen zuerst auf PlayStation heraus und waren Drittanbieter-Exklusivtitel. Das ist also die Terminologie.“

Second-Party gewann zuletzt an Bedeutung

Wie Yoshida außerdem verraten hat, ist in den letzten Jahren vor allem der Second-Party-Bereich deutlich gewachsen, nachdem zu seiner Zeit vor allem First-Party-Produkte im Fokus gestanden hatten. „Wir haben schon immer viele extern entwickelte First-Party-Spiele gemacht, als ich im Management tätig war, und PlayStation macht das immer noch. Aber die Produktion von dem, was wir Second-Party nennen, hat in den letzten Jahren definitiv zugenommen“, so Yoshida.

Er führte aus: „Ich erinnere mich an das erste Beispiel, das waren Nioh und Nioh 2. Diese Spiele wurden von Koei Tecmo in Japan und Asien entwickelt und veröffentlicht, aber außerhalb Asiens, in den USA und Europa, wurden sie von PlayStation veröffentlicht, und das war in unserer Terminologie ein Second-Party-Deal. Das lief sehr gut.“

Durch die Erklärungen von Yoshida sollten sich die Begriffe – zumindest aus der Sicht von Sony – etwas besser einordnen lassen. Doch wie immer gibt es Ausnahmen von der Regel, wie zum Beispiel das kommende „Death Stranding 2: On the Beach“. Das von Kojima Productions entwickelte Spiel wird von PlayStation vollständig finanziert und veröffentlicht, doch der Konsolenhersteller besitzt nicht die Markenrechte, sodass es irgendwo zwischen dem First- und Second-Party-Bereich anzusiedeln ist.

