Sifu: Streaming-Riese steigt in die Verfilmung des „John Wick“-Machers ein

Bereits Ende 2022 tauchten erste Berichte zu einer Verfilmung von „Sifu“ auf, für dessen Produktion unter anderem auch „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski gewonnen werden konnte. Nun hat sich der Streaming-Anbieter Netflix die Rechte an der Film-Adaption gesichert.

Im Mai 2021 veröffentlichte der französische Entwickler Sloclap mit „Sifu“ einen echten Überraschungshit. Das düstere Martial-Arts-Abenteuer konnte mit seinem anspruchsvollen Kampfsystem und dem realistischen Kung-Fu zahlreiche Spieler und Kritiker überzeugen.

Außerdem wusste auch die Hintergrundgeschichte, die den Rachefeldzug eines jungen Kampfkunst-Schülers thematisiert, zu gefallen. Da „Sifu“ auch selbst von klassischen Kung-Fu-Filmen inspiriert wurde, lag die Entscheidung nahe, dem Videospiel eine Film-Adaption zu bescheren. So tauchten erste Berichte bereits Ende 2022 auf, während jetzt auch Netflix in das Projekt eingestiegen ist.

Netflix sichert sich die Rechte am Sifu-Film

Wie das Magazin Deadline exklusiv berichtet, hat sich der Streaming-Riese die Rechte am geplanten „Sifu“-Film gesichert und wird ab sofort am Projekt mitwirken. Zudem wird Netflix die Adaption auch auf seiner eigenen Plattform veröffentlichen. Ebenfalls beteiligt ist der „John Wick“-Regisseur Chad Stahelski mit seiner Produktionsfirma 87Element Entertainment.

Ursprünglich sollte auch „John Wick“-Schöpfer Derek Kolstad als Autor fungieren, doch stattdessen zeichnet sich jetzt T.S. Nowlin für das Drehbuch verantwortlich. Der US-Amerikaner schrieb in der Vergangenheit bereits an der „Maze Runner“-Trilogie, dem Sci-Fi-Streifen „Pacific Rim: Uprising“ und dem Ryan-Reynolds-Film „The Adam Project“.

Komplettiert wird das Team hinter den Kulissen des „Sifu“-Films von der Videospiel-affinen Firma Story Kitchen, die auch schon „Sonic the Hedgehog“ erfolgreich auf die Leinwand brachten. In einer Stellungnahme sagten die Produzenten Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg, dass „Sifu“ „alles hat, was ein unvergessliches Kinoerlebnis ausmacht.“

Worum geht es in Sifu?

Zur Handlung des „Sifu“-Films sind noch keine Details bekannt, es ist jedoch davon auszugehen, dass man sich an der Videospiel-Vorlage orientieren wird. Im Mittelpunkt steht ein junger Kung-Fu-Schüler, dessen Meister von einer mysteriösen Organisation ermordet wurde. Schließlich begibt er sich auf einen Rachefeldzug, um die Mörder zu stellen.

Im Spiel kommt dabei eine einzigartige Mechanik zum Einsatz, die höchstwahrscheinlich auch im geplanten Film aufgegriffen und eine größere Rolle spielen wird. So altert der Protagonist in „Sifu“ aufgrund eines magischen Talismans jedes Mal, wenn er im Kampf stirbt. Dadurch wird er zwar stärker, aber gleichzeitig auch verletzlicher.

Wann mit dem „Sifu“-Film zu rechnen ist, steht bislang noch nicht fest. Das sich das Videospiel aber durchaus als Vorlage eignet, hat auch schon die Anthalogie-Serie „Secret Level“ bewiesen. So widmete die erste Staffel der Animationsserie von Amazon dem Martial-Arts-Abenteuer bereits eine Episode.

