60 Prozent reduziert: Von den Spielern gefeierter Multiplayer-Horror lockt im PSN mit Bestpreis

Im Rahmen der aktuellen Angebote lockt der PlayStation Store in diesen Tagen mit allerlei spannenden Deals. Auch an die Horrorfans unter euch wird dabei gedacht.

So steht ein Community-Favorit aktuell zu seinem bisherigen Bestpreis bereit. Die Rede ist von der Deluxe Edition zu Red Barrels‘ „The Outlast Trials“, die im Zuge der laufenden Angebote im PlayStation Store um 60 Prozent im Preis reduziert wurde. Statt des gewohnten Preises von 44,99 Euro zahlt ihr bis zum 6. März 2025 um 0:59 Uhr nur 17,99 Euro.

Beachtet aber bitte, dass sich der Rabatt lediglich auf die digitale Deluxe Edition bezieht. Die normale Version schlägt auch weiterhin mit 36,99 Euro zu Buche.

Welche Inhalte bietet die Deluxe Edition?

Zum einen enthält die digitale Deluxe Edition zu „The Outlast Trials“ natürlich das Spiel an sich. Zu den weiteren Inhalten gehören ein Starterpaket, vier „legendäre Outfits“ sowie optische Anpassungsmöglichkeiten für die eigene Zelle und den eigenen Charakter.

„The Outlast Trials“ hebt sich hinsichtlich des Gameplays ein wenig von den anderen Ablegern der „Outlast“-Reihe ab. Spielerisch wartet ein Horror-Abenteuer, das ihr wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu vier Spielern in Angriff nehmt.

In „The Outlast Trials“ findet ihr euch in einer Einrichtung wieder, in der skrupellose Wissenschaftler unschuldige Menschen Gehirnwäsche-Tests unterziehen. In den Mittelpunkt rücken dabei brutale Prüfungen, die über Leben und Tod entscheiden können.

Serientypisch müsst ihr bei den tödlichen Katz-und-Maus-Spielen ohne Waffen auskommen und daher strategisch klug vorgehen, um keine Aufmerksamkeit auf euch zu lenken.

Die Community ist begeistert

„Letztendlich besteht euer Ziel darin, Murkoffs Therapie abzuschließen und euch das Recht zu verdienen, wieder in die Gesellschaft entlassen zu werden. Dazu müsst ihr die Prüfungen und Mk-Herausforderungen absolvieren“, so die Entwickler weiter.

„Die Studien sind immersive, geschichtenbasierte Therapien, deren Abschluss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Mk-Herausforderungen sind kürzere Therapien, die in geänderten oder neu gestalteten Abschnitten einer vorhandenen Karte stattfinden.“

Spielerisch kam die Neuausrichtung der Horrorserie bei den Spielern sehr gut an. Im PlayStation Store bringt es „The Outlast Trials“ beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 4,7 von fünf möglichen Sternen.

„The Outlast Trials“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

