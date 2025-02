Cyberpunk 2077: Nachfolger mit First- oder Third-Person-Perspektive? Stellenanzeige liefert Hinweis

Ein Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ befindet sich bereits bei Entwickler CD Projekt RED unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ in der Mache, doch handfeste Details sind bislang kaum bekannt. Doch nun liefert eine Stellenanzeige des Studios einen möglichen Hinweis über die Kameraperspektive.

Nachdem das polnische Entwicklerstudio mit der „The Witcher“-Trilogie drei Rollenspiel-Abenteuer in der Third-Person-Perspektive abgeliefert hatte, wagte man sich mit dem im Dezember 2020 veröffentlichten „Cyberpunk 2077“ in neue Gefilde und präsentierte ein Action-RPG aus der First-Person-Ansicht.

Eine Design-Entscheidung, die nicht bei allen Spielern gut angekommen ist. Schließlich war der eigene Charakter im Spiel dadurch kaum zu sehen und auch die filmische Präsentation der Handlung litt unter der Ego-Ansicht. Nun arbeiten die Entwickler an einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, der aktuell noch unter dem Arbeitstitel „Project Orion“ bekannt ist, und Fans fragen sich: Wird man erneut auf die First-Person-Perspektive setzen?

Jobangebot deutet auf First-Person-Perspektive hin

Einen möglichen Hinweis auf die Kameraperspektive in der kommenden „Cyberpunk 2077“-Fortsetzung liefert jetzt eine aktuelle Stellenanzeige des verantwortlichen Entwicklerstudios. Wie aus einer Anzeige auf LinkedIn hervorgeht, ist CD Projekt RED auf der Suche nach einem Senior Gameplay Animator für „Project Orion“. Dabei lässt sich der Jobbeschreibung entnehmen, dass potenzielle Bewerber ihr „Fachwissen“ nutzen sollen, „um das immersive Erlebnis der Spieler in der Ego-Ansicht zu verbessern.“

Unter den gewünschten Qualifikationen lässt sich zudem der folgende Punkt finden: „Ein Animationsfilm, der eine immersive Modellanimation aus der 1. Person-Ansicht demonstriert“. Das lässt vermuten, dass die Entwickler auch für den Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ wieder auf die bekannte First-Person-Ansicht setzen werden, die mit dem ersten Teil etabliert wurde und auch in der dazugehörigen Erweiterung „Phantom Liberty“ zum Einsatz kam.

Project Orion befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase

Möglicherweise könnten sich die Entwickler dazu entscheiden, eine Option für eine Third-Person-Perspektive in das Spiel einzubauen, doch ein Wegfall der First-Person-Ansicht, die mittlerweile zur Identität des Franchises gehört, wäre ziemlich verwunderlich. Aktuell befindet sich das „Project Orion“ getaufte Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase und entsteht im neuen Studio von CD Projekt Red in Boston.

Die Entwicklung wurde dabei bewusst nach Nordamerika verlegt, da man mit dem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ laut eigenen Angaben eine typisch amerikanische Geschichte erzählen möchte. Außerdem wird der Titel auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt, während der Vorgänger noch die hauseigene REDengine nutzte. Dadurch möchte man die „Chance auf etwas Großartiges“ wahrnehmen.

Zudem tauchte erst vor wenigen Tagen ein Hinweis auf, der ebenfalls aus einer Stellenausschreibung stammt und darauf hindeutete, dass man mit „Project Orion“ wohl auf das „realistischste Crowd-System“ aller Zeiten setzen wird.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren