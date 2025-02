Naughty Dog: Neil Druckmann hatte bei all seinen Spielen Zweifel – Es gab nur eine Ausnahme

„The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann arbeitete für Naughty Dog an zahlreichen Spielen. Doch in leitender Funktion hegte er stets Zweifel, ob die Titel erfolgreich sein würden. Wie er jetzt verraten hat, gab es lediglich eine einzige Ausnahme.

Neil Druckmann gilt mittlerweile als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Entwickler der Branche. Nachdem er als Programmierer Anfang der 2000er Jahre bei Naughty Dog seine Karriere begonnen hatte, arbeitete er sich immer weiter hoch. Vom Designer und Schreiber, über den Posten des Creative Directors bis hin zur Leitung des Studios, die er seit 2018 innehat.

In dieser Zeit war er an zahlreichen Projekten beteiligt und erschuf unter anderem „The Last of Us“, das sich zu einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten wandelte. Wie Druckmann jetzt aber verraten hat, hatte er bei all seinen Spielen zunächst Zweifel, ob sie letztendlich Erfolg haben würden. Seiner Aussage nach gab es nur eine einzige Ausnahme.

Druckmann war nur bei einem Spiel zuversichtlich

Darauf zu sprechen kam Druckmann erst kürzlich auf dem DICE Summit in Las Vegas. Auf der Konferenz treffen sich jährlich zahlreiche Fachleute aus der Videospielbranche. Und so kam es in diesem Jahr zu einem Gespräch (via DualShockers) zwischen Druckmann und Cory Barlog („God of War“), dem Creative Director von Sonys Santa Monica Studio. Auf der Bühne redeten sie unter anderem über die Spieleentwicklung, ihre Kreativität, aber auch Zweifel.

Das war der Moment, in dem Druckmann gestand: „Das einzige Projekt, bei dem ich jemals zuversichtlich war und die Leitung hatte, war Uncharted 2. Bei jedem anderen Projekt, bei dem ich die Führung innehatte, war ich an vielen Punkten sicher, dass wir keinen Erfolg haben würden. Man muss dieses Gefühl einfach überwinden.“

Nachdem Druckmann an „Uncharted: Drake’s Fortune“ noch als Game Designer gearbeitet hatte, übernahm er im Rahmen der Entwicklung von „Uncharted 2: Among Thieves“ eine Führungsposition als Lead Game Designer. Letztendlich wurde das 2009 für die PS3 veröffentlichte Action-Adventure ein voller Erfolg und wird bis heute von vielen Spielern und Kritikern als der beste Teil der „Uncharted“-Reihe angesehen.

Ideen müssen weiterentwickelt werden, um etwas Einzigartiges zu bekommen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs machte Druckmann außerdem deutlich, welche Schwierigkeiten er hatte, größere Projekte und die damit verbundenen Erwartungen zu bewerkstelligen. Zudem seien frühere Erfolge seiner Meinung nach nie eine Garantie dafür, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund müsse man „stets tiefer graben“ und „wissen, dass unsere erste Idee nie die beste ist. Wir müssen bis zur siebten Idee kommen, um etwas Interessantes, etwas Einzigartiges zu bekommen.“

Aus diesem Grund beharrt Druckmann als Leiter von Naughty Dog auch darauf, die eigenen Ideen ständig weiterzuentwickeln. Obwohl das Studio in der Vergangenheit ein Garant für erfolgreiche Videospiele geworden ist und keine Misserfolge mehr erzielte, sei dies ein wichtiger Schlüsselaspekt für ihn selbst und für seine Mitarbeiter.

Aktuell arbeitet Druckmann erneut als Creative Director und wird sich als Autor für das nächste große Projekt von Naughty Dog verantwortlich zeichnen: „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Das Sci-Fi-Abenteuer wurde im Rahmen der Game Awards 2024 erstmals enthüllt und wird Spieler in der Rolle einer intergalaktischen Kopfgeldjäjgerin in die Weiten des Weltalls entführen.

