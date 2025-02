NetEase-Studios in Gefahr: Quantic Dream, Grasshopper, Rebel Wolves und weiteren Entwicklern droht Verkauf oder Schließung

NetEase wurde bereits Ende der 1990er Jahre gründet und konnte sich in der jüngsten Vergangenheit weltweit zu einem der bedeutendsten Unternehmen in der Videospielbranche entwickeln. Nachdem die chinesische Firma sich zunächst auf den Online-Gaming-Markt konzentriert hatte, baute man sein Portfolio in zuletzt stark aus.

Doch nachdem NetEase zuletzt etliche Studios mit bekannten Entwicklern aus aller Welt übernommen und auch gegründet hatte, scheinen sich die Pläne jetzt geändert zu haben. Obwohl man finanziell gut aufgestellt ist und den Nettoumsatz im letzten Geschäftsquartal auf 2,9 Milliarden US-Dollar steigern konnte (via VGC), plant das Unternehmen angeblich, sich von seinen ausländischen Studios zu trennen.

NetEase bietet internationale Studios zum Verkauf an

Das berichtet zumindest Game File, die angeblich mit zwei Personen gesprochen haben, denen die internen Abläufe von NetEase bekannt sind. Demnach „bietet“ das Unternehmen seine internationalen Entwicklerstudios zum Verkauf an. Sollten jedoch keine Käufer gefunden werden und die Studios keine neuen finanziellen Mittel aufbringen können, drohe die Schließung.

NetEase selbst wollte zu dem Bericht keine Stellungnahme abgeben und ließ lediglich verlauten, dass „alle Studios und Projekte ständig überprüft und bewertet werden und NetEase im Laufe dieses Prozesses die erforderlichen Änderungen bestimmen wird.“

Zahlreiche namhafte Studios in Gefahr

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, könnte der Branche ein großer Wandel bevorstehen. Schließlich beherbergt NetEase aktuell einige der kreativen und talentiertesten Entwickler. Dazu gehört beispielsweise auch Quantic Dream, die vor allem auf der PlayStation durch Titel wie „Heavy Rain“ oder „Detroit: Become Human“ auf sich aufmerksam machen konnten. Derzeit werkelt das Studio an „Star Wars Eclipse“.

Ebenfalls Teil von NetEase ist Grasshopper Manufacture, das bereits 1998 vom bekannten japanischen Entwickler Suda51 gegründet wurde. Und auch die vom „Yakuza“-Schöpfer Toshihiro Nagoshi geschaffenen Nagoshi Studios gehören zum chinesischen Konzern, ebenso wie GPTRACK50, von „Resident Evil 4“-Produzent Hiroyuki Kobayashi.

Doch auch aus Europa stammende Entwickler gehören zum Studioaufgebot von NetEase. So auch die polnische Spieleschmiede Rebel Wolves, die sich aus ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt RED zusammensetzt. Darunter befindet sich auch der Game Director von „The Witcher 3“. Aktuell arbeitet man mit „Blood of the Dawnwalker“ an einem ambitionierten Action-Rollenspiel.

Neuer Kurs von NetEase deutete sich bereits an

Allerdings hatte sich der Sparkurs von NetEase bereits im letzten Jahr angedeutet, nachdem das kanadische Studio Worlds Untold nur ein Jahr nach seiner Gründung wieder geschlossen wurde. Im Januar verkündete außerdem auch Jar of Sparks, das Studio von Xbox-Veteran und „Halo Infinite“-Macher Jerry Cook, einen Entwicklungsstopp.

Und erst in der letzten Woche wurde vermeldet, dass NetEase Entlassungen bei einem Support-Studio in Seattle veranlasst hat, die am erfolgreichen „Marvel Rivals“ mitgewirkt haben. Obwohl der kostenlose Helden-Shooter nach wie vor auf der Erfolgsspur ist und allein im ersten Monat mehr als 100 Millionen US-Dollar umsetzen konnte, entschied sich das chinesische Unternehmen zu diesem Schritt.

