PS Plus Extra und Premium: Sale mit bis zu 34 Prozent Rabatt nur noch kurze Zeit

Sony bietet vergünstigte Jahresabos für PS Plus Extra und Premium an. Nutzer können noch bis Montag von Preisnachlässen bis zu 34 Prozent profitieren.

PlayStation Plus wird in drei Stufen angeboten und kostet bis zu 151,99 Euro. Einen erheblichen Preisnachlass verspricht eine Sony-Aktion, die bereits in der vergangenen Woche gestartet wurde, aber in zwei Tagen endet. Preisbewusste Spieler sollten sich demnach beeilen.

Günstige Jahresabos für PS Plus Extra und Premium

Die aktuellen Angebote richten sich gezielt an Spieler, die noch kein aktives PlayStation-Plus-Abo besitzen. Im Rahmen der Aktion, die bis zum 24. Februar 2025 läuft, sinkt der Preis für das Jahresabo von PlayStation Plus Extra von 125,99 Euro auf 99,99 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent.

Noch attraktiver ist das Angebot für die Premium-Stufe. Der Preis für das Jahresabo reduziert sich von 151,99 Euro auf ebenfalls 99,99 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 34 Prozent. Wie bei der Extra-Stufe gilt der Rabatt nur für das erste Jahr der Mitgliedschaft.

Denn wie üblich gilt: Nach Ablauf des vergünstigten Jahresabos wird der reguläre Preis fällig, sofern die Mitgliedschaft nicht gekündigt wird.

Umfangreiches Spieleangebot und zusätzliche Inhalte

Mit der Umstellung von PlayStation Plus im Jahr 2022 bietet Sony drei Mitgliedschaftsstufen an: Essential, Extra und Premium. Während Essential die Basisfunktionen wie Online-Multiplayer und monatliche kostenlose Spiele umfasst, erweitert Extra das Angebot um eine umfangreiche Bibliothek mit Hunderten von Titeln.

Die Premium-Stufe geht noch einen Schritt weiter und bietet Zugang zu Klassikern der PlayStation-Geschichte sowie exklusiven Spiel-Trials. Hinzu kommen eine Auswahl an Inhalten von Sony Pictures Core und das Streaming von Spielen, beispielsweise über PlayStation Portal:

Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium im Februar 2025

Sony hat das Spieleangebot für PS Plus Essential, Extra und Premium im Februar 2025 um neue Titel erweitert, wovon auch die neuen Abonnenten profitieren, die den Deal-Preis in Anspruch nehmen.

Sämtliche Neuzugänge stehen zum Download bereit und können von Abonnenten genutzt werden, solange sie ein aktives Abo besitzen. Das gilt zumindest für PS Plus Essential, sofern die aufgenommenen Games rechtzeitig in Anspruch genommen werden, bevor die Spiele des darauffolgenden Monats folgen. Im Fall von Extra und Premium fliegen die Spiele der jeweiligen Stufen mitunter gänzlich aus dem Abo.

Zu den Highlights im Februar zählt „Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1“, das direkt zum Launch im Abo landete. Der zweite Teil, „Tape 2“, wurde kürzlich verschoben und erscheint erst im April 2025.

Die Übersichten über die PS-Plus-Neuzugänge für Februar 2025:

Ab der kommenden Woche geht es weiter: Die nächsten Neuzugänge für PS Plus Essential werden voraussichtlich am 26. Februar 2025 bekanntgegeben und am 4. März 2025 freigeschaltet. Für PS Plus Extra und Premium erfolgt die nächste Ankündigung voraussichtlich am 12. März 2025, mit einer Freischaltung am 18. März 2025.

