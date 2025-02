PS5 Pro im Rückstand: Markteinführung hinkt der PS4 Pro hinterher

Am 8. November des letzten Jahres kam die PS5 Pro in den Handel und konnte vor allem in Japan einen starken Start hinlegen. Auch in den USA legte die neue Power-Konsole von Sony eine „solide“ Markteinführung hin. Analysten zufolge bewegte sich das neue Modell im gleichen Bereich wie ihr Vorgänger, die PS4 Pro.

Doch mittlerweile verlaufen die Verkäufe von Videospielkonsolen immer schleppender – zuletzt brachen sie auf dem US-Videospielmarkt sogar drastisch ein. Das macht sich auch anhand der Absatzzahlen der PS5 Pro bemerkbar, die im Vergleich zu den ersten Wochen nun deutlich zurückgegangen sind.

PS5 Pro fällt hinter die PS4 Pro

Wie der bekannte Circana-Analyst Mat Piscatella jetzt nämlich in einem Beitrag via Bluesky bekannt gegeben hat, sind die Verkäufe der PS5 Pro in den USA „hinter dem Tempo der Markteinführung der PS4 Pro zurückgefallen“. Allerdings lassen sich die beiden Konsolen aufgrund ihrer unterschiedlichen Verkaufspreise auch nicht so einfach vergleichen, vor allem mit Hinblick auf die Inflation.

So kostete die PS4 Pro zum Lauch in Nordamerika 399,99 US-Dollar, während für die PS5 Pro derzeit stolze 699,99 US-Dollar fällig werden. Dementsprechend schwer wird es Sonys aktuelle Mid-Gen-Konsole wohl haben, an die Verkaufserfolge ihres Äquivalents, das im November 2016 in den Handel kam, anknüpfen zu können.

Große Releases könnten PS5-Pro-Verkäufe beflügeln

In Zukunft könnten die Verkäufe der PS5 Pro aber womöglich auch wieder an Schwung gewinnen. Dafür könnten die Veröffentlichungen großer Titel sorgen, die von der Hardware-Mehrleistung profitieren. Ein Beispiel dafür wäre etwa Capcoms „Monster Hunter Wilds“, das am kommenden Freitag erscheinen wird und auf der PS5 Pro eine verbesserte grafische Darstellung bietet. Die entsprechenden Grafik-Modi wurden von den Entwicklern bereits vorgestellt.

Ebenfalls beflügelt werden könnten die Verkaufszahlen der PS5 Pro durch wichtige Release wie „Ghost of Yotei“ oder „Death Stranding 2: On the Beach“, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Und dann wäre da natürlich noch „GTA 6“, dessen Veröffentlichung für den Herbst 2025 erwartet wird. Die PS5 Pro sollte zum Launch die beste Plattform darstellen, um Rockstars Open-World-Epos zu erleben – auch wenn ein ehemaliger Mitarbeiter zuletzt Zweifel äußerte, ob die Konsole 60 FPS bewältigen könne.

