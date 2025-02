The Elder Scrolls 6: Doppel-Schauplatz und baldige Vorstellung? Leaker enthüllt neue Details

Die „The Elder Scrolls“-Reihe von Bethesda gehört zu den beliebtesten Rollenspiel-Reihen und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Fans bereits sehnsüchtig auf „The Elder Scrolls 6“ warten. Der letzte Ableger liegt mit „The Elder Scrolls: Skyrim“ auch schon wieder über acht Jahre zurück.

Dass sich „The Elder Scrolls 6“ in der Entwicklung befindet, bestätigte Bethesda bereits 2018, doch auf eine offizielle Enthüllung müssen die Spieler nach wie vor warten. Doch möglicherweise könnte noch in diesem Jahr ein neues Lebenszeichen des Rollenspiels geben. Das behauptet jetzt zumindest ein bekannter Leaker, der zudem auch neue Details zum Gameplay und Schauplatz enthüllt hat.

Schauplatz, See-Gameplay und weitere Infos

Bei dem besagten Insider handelt es sich um eXtas1s, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Voraussagen treffen konnte. Nun möchte er von einer Quelle neue Informationen zu „The Elder Scrolls 6“ (via Wccftech) in Erfahrung gebracht haben. Diese betreffen unter anderem den Ort der Handlung und bestätigen bereits aufgetauchte Gerüchte. Demnach soll das kommende Rollenspiel in Hammerfell als auch in High Rock angesiedelt sein und somit einen Doppel-Schauplatz bieten.

Außerdem könnte „The Elder Scrolls 6“ seinen Informationen zufolge etwa zwölf oder dreizehn Großstädte bieten, was im Vergleich zum Vorgänger mehr als die doppelte Menge wäre. Darüber hinaus soll auch das Gameplay zu See eine wichtige Rolle spielen und neben Erkundung und Kämpfen auch Schiffsbau bieten. Gebaut werden soll aber auch an Land – nämlich eigene Dörfer und Festungen.

Abschließend sagte der Branchenkenner, dass die Entwicklung des eigenen Charakters in „The Elder Scrolls 6“ völlig frei gestaltet werden kann und das Magie- und Kampfsystem deutlich verbessert wird. Des Weiteren sollen Drachen erneut eine wichtige Rolle spielen – sowohl in den Kämpfen als auch in der Geschichte. Zu guter Letzt sollte die genutzte Creation Engine 2, die auch schon in „Starfield“ zum Einsatz kam, deutlich verbessert worden sein, sodass Ladezeiten erheblich verkürzt werden oder sogar komplett entfallen könnten.

Vorstellung im Juni 2025?

Bis Spieler all diese Neuerungen zu Gesicht bekommen werden, müssen sie laut dem Leaker auch nicht mehr allzu lange warten. Wie er behauptet, soll es noch in diesem Jahr eine Vorstellung von „The Elder Scrolls 6“ geben. Möglich wäre demnach ein Teaser-Trailer, der im Juni 2025 auf dem Xbox Game Showcase gezeigt werden soll – zusammen mit der Ankündigung des Remakes von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Abseits eines weiteren Teasers, wie er auch schon zur Ankündigung im Jahr 2018 gezeigt wurde, scheint eine ausführliche Präsentation von „The Elder Scrolls 6“ in diesem Jahr aber eher unwahrscheinlich. So ist Bethesda bekannt dafür, die eigenen Titel erst relativ zeitnah zur geplanten Veröffentlichung zu zeigen. Und mit dem Rollenspiel ist aktuell wohl nicht vor 2027 zu rechnen, da die Entwicklung laut eigenen Angaben erst nach „Starfield“ begonnen haben soll.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren