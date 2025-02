Xbox Next: Nächster Xbox-Controller mit DualSense-ähnlichen Funktionen – Leak

Microsoft werkelt bereits fleißig an der nächsten Xbox. Dazu gehört natürlich auch ein Controller, für den sich die Amerikaner womöglich am DualSense der PS5 orientieren könnten. Einem Leak zufolge könnte das Pad der Next-Gen-Xbox ähnliche Funktionen aufweisen.

Obwohl Microsoft zuletzt mit schwachen Xbox-Verkäufen zu kämpfen hatte und sich aus diesem Grund auch als Multiplattform-Publisher neu aufstellte, plant das US-Unternehmen mit Blick auf die nächste Konsolengeneration mit einer neuen Xbox einen weiteren Anlauf im hart umkämpften Geschäft zu machen.

Bereits im vergangenen Jahr bestätigte Microsoft die Arbeiten an der Next-Gen-Xbox, die Gerüchten zufolge erst kürzlich nächste Entwicklungsphase erreicht haben soll. Und offenbar wird auch der nächste Xbox-Controller ein paar Überarbeitungen erfahren, für die man sich womöglich am DualSense der PS5 orientieren könnte.

Next-Gen-Xbox-Controller mit DualSense-Funktionen

Grund zur Annahme liefert der bekannte Branchenkenner und Leaker eXtas1s, der jetzt auf neue Details zum nächsten Xbox-Controller gestoßen ist. So wurden in den xCloud-Dateien von Microsoft neue Codenamen entdeckt, die auf ein neues Pad hinweisen, dass mit der kommenden Xbox-Konsole kompatibel sein soll. Da sich das Eingabegerät bereits in den Cloud-Gaming-Dateien befindet, spekuliert der Insider sogar, ob der Controller nicht „früher als erwartet auf den Markt kommen“ könnte.

Außerdem soll der neue Xbox-Controller modular aufgebaut sein und eine verbesserte Haptik ähnlich dem DualSense bieten. Auch die austauschbaren Batterien sollen der Vergangenheit angehören. Stattdessen plant Microsoft, einen internen Akku zu verbauen. Darüber hinaus deutet der Leak an, dass mit dem neuen Gamepad die Ausführung von Gesten möglich sein wird, um ihn beispielsweise „aufzuwecken“.

Microsoft deutete bereits ein ähnliches Konzept an

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Microsoft sich für seinen nächsten Controller offenbar stark von Sonys DualSense inspirieren lässt. Demnach scheint man die Funktionen des PS5-Pads mit dem eigenen Design und der bekannten Ergonomie zu kombinieren. Dass die Xox-Hersteller „Fans“ des DualSense-Controllers sind, ließ Microsofts Gaming CEO Phil Spencer bereits 2021 in einem Interview durchblicken.

So lobte Spencer damals nicht nur die Arbeit, den Sony mit dem DualSense abgeliefert hat, sondern deutete auch an, dass man mit einem ähnlichen Konzept nachziehen und den Xbox-Controller ebenfalls überarbeiten könnte. „Es gibt wahrscheinlich einige Arbeiten, die wir am Controller machen werden. Ich denke, Sony hat einen guten Job mit dem Controller gemacht und wir schauen uns einiges davon an und [denken], es gibt Dinge, die wir tun sollten“, erklärte er damals.

Erst im vergangenen Dezember tauchte ein Microsoft-Patent auf, das eine neue Controller-Technologie beschreibt. Diese soll für ein verbessertes haptisches Feedback sorgen – ähnlich dem DualSense der PS5.

