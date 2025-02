God of War Remaster: Soll laut Insider schon bald angekündigt werden

Schon lange ranken sich Gerüchte über eine mögliche Rückkehr der ursprünglichen „God of War“-Spiele. In diesem Jahr feiert die Reihe ihr 20. Jubiläum, was die Fans besonders auf Neuigkeiten zu Kratos Abenteuern hoffen lässt.

Angeblich soll die Ankündigung für das Remaster von „God of War“ früher erfolgen, als es sich die Spieler erhofft haben. Laut dem Journalisten und Insider Jeff Grubb können die Neuauflagen bereits im März präsentiert werden.

Viele Gerüchte, aber jetzt soll es wirklich stimmen

Es gab in den letzten Monaten schon viele Gerüchte über eine mögliche Remastered-Sammlung der griechischen „God of War“-Spiele. So wurde gemunkelt, dass die Titel bei den Game Awards 2024 angekündigt werden, was jedoch nicht geschah. Dann gab es Behauptungen zu einer Vorstellung bei der State of Play in diesem Monat, was jedoch auch nicht wahr wurde.

Nun lässt der Journalist und Insider Jeff Grubb die Hoffnungen der Fans wieder aufleben. Laut Grubb waren die früheren Gerüchte über ein Remaster von „God of War“ „etwas voreilig“. Der Insider behauptet, dass die Ankündigung mit der bevorstehenden Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe zusammenhängen könnte.

Die Ausstellung soll vom 15. bis 23. März in der Gallery Nucleus in Alhambra, Kalifornien stattfinden. Zuvor gab bereits der Leaker „Lunatic Ignus“ an, dass die Neuauflage zwischen Dezember und März 2025 angekündigt werden könnte.

Welche Spiele sind enthalten?

Über die Anzahl der neuaufgelegten Spiele gibt es bislang keine ausreichenden Informationen. Wie der Leaker „Lunatic Ignus“ angab, soll das „God of War“-Remaster eine Zusammenarbeit zwischen Santa Monica Studios und Nixxes Software sein.

Darüber hinaus soll neben der ursprünglichen Trilogie auch „God of War: Ascension“ aus dem Jahr 2013 enthalten sein. Der Titel ist ein Prequel der Originalspiele. Angeblich sollen auch die beiden Spiele, die ursprünglich für die PSP erschienen, neu aufgelegt werden. Dabei handelt es sich um „God of War: Chains of Olympus“ (2008) und „God of War: Ghost of Sparta“ (2010). Die beiden Games wurden bereits auf die PlayStation 3 portiert.

