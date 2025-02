Hades 2 Warsong Update: Changelog-ASMR – Erzähler liest die Patch Notes vor

Die Fortsetzung "Hades 2" hat gerade sein zweites großes Update erhalten. Wen die Änderungen interessieren, aber nicht selbst den ganzen Changelog lesen will, kann nun dem Erzähler lauschen.

Seit dem 6. Mai können die Fans „Hades 2“ bereits im Early Access spielen. Der Titel ist eine besondere Neuerung für die Entwickler von Supergiant Games. Denn zum ersten Mal in ihrer Studiogeschichte werkelt das Team an einer Fortsetzung.

Im Early Access wird nicht nur das Feedback der Spieler eingefahren. „Hades 2“ wird auch mit neuen Inhalten und Verbesserungen bedacht. Gerade erst hat das Action-Roguelike seinen zweiten großen Patch erhalten. Das Warsong-Update bringt neue Begegnungen, einen neuen Tierbegleiter sowie den Gott Ares, der schon im ersten Teil mächtige Boons zum Überleben in der Unterwelt auf Lager hatte. Wer die Änderungen nicht selbst lesen will, kann sich diese nun vom Erzähler des Spiels vorlesen lassen.

„Dramatische Lesung“ verzückt die Spieler

Logan Cunningham dürfte allen Fans der Spiele von Supergiant Games ein Begriff sein. Seine prägnante Stimme war bislang in allen Titeln des Studios zu hören. In dem 2020 erschienenen „Hades“ dürfte Cunningham vor allem als Erzähler im Ohr bleiben. Darüber hinaus leiht der Schauspieler aus Kalifornien in dem Spiel auch Lord Hades, Poseidon, Achilles, Charon und Asterius seine Stimme.

Auch in „Hades 2“ ist Logan Cunningham wieder mit von der Partie. In dem kommenden Spiel wird der Synchronsprecher unter anderem wieder als Erzähler auftreten. Wie sich das anhört, können die Fans nun durch die „dramatische Lesung“ des neuesten Changelogs herausfinden.

Rund 27 Minuten lang schnurrt und grummelt sich Cunningham durch die lange Liste an Änderungen, die mit dem Warsong-Update zu „Hades 2“ hinzugefügt wurden. Dabei greift er neue Funktionen, Anpassungen, UI-Verbesserungen und eben neue Inhalte auf.

Supergiant Games arbeitet an weiterem Content

Wie die Entwickler auf der Steam-Seite zu „Hades 2“ angeben, besitzt das Spiel in seiner Early-Access-Version schon mehr Inhalte als das erste „Hades“. Allerdings sei der Titel noch nicht fertig. Der Early Access soll noch 2025 fortgesetzt werden und ein Datum für den vollständigen Release ist noch nicht bekannt.

Wie das Studio kürzlich mitteilte, wird schon eifrig an dem dritten großen Update für „Hades 2“ gearbeitet, das sich auf drei „große Initiativen“ konzentrieren soll. Dazu werden „verborgene Aspekte“, „verbesserte Wächter“ und „erweiterte Geschichten“ gehören.

Laut Supergiant will man bei dem letzten Punkt „im Voraus“ für Ereignisse planen, die sowohl in der Hauptgeschichte als auch in verschiedenen Nebenhandlungen der Charaktere auftreten können. Darüber hinaus bereitet sich das Studio auf „unseren eventuellen Start von v1.0 vor“.

