Persona: Weiteres Remake in Sicht? Fans finden neue Hinweise

Die „Persona“-Reihe von Atlus zählt zu den beliebtesten Rollenspiel-Reihen aus Japan, was vor allem an der einzigartigen Gameplay-Kombination mit ihren Social-Elementen und dem unverwechselbaren audiovisuellen Stil liegt. Den endgültigen Durchbruch in Europa schaffte das Franchise mit „Persona 5“, das 2017 auch als Spiel des Jahres nominiert wurde.

Aus diesem Grund entschied man sich, im vergangenen Jahr mit „Persona 3 Reload“ eine Neuauflage des dritten Teils zu veröffentlichen, die sich binnen kürzester Zeit auf Rekordkurs befand. Bereits in der ersten Verkaufswoche wurden über eine Million Exemplare abgesetzt, was das JRPG zum schnellsten Verkaufserfolg in der Geschichte von Atlus machte. Und nun können sich die Spieler womöglich auf ein weiteres Remake freuen.

Kommt eine Neuauflage von Persona 4?

Neusten Hinweisen zufolge soll sich nämlich ein Remake von „Persona 4“ in der Entwicklung befinden. Entsprechende Gerüchte tauchten bereits im vergangenen Frühjahr auf, doch jetzt wurden neue Spekulationen (via TheGamer) durch die Sängerin Shihoko Hirata entfacht. Die Vokalistin, die auch schon am Originalspiel beteiligt war, arbeitet laut eigenen Aussagen an einem noch unangekündigten Spiel.

Passend dazu teilte Hirata Fotos, die das MIT Studio in Tokio zeigten. Findige Fans bemerkten schnell, dass es sich dabei um das Studio handelt, dass auch schon in der Making-of-Dokumentation von „Persona 5 Strikers“ zu sehen war und ein Großteil der Persona-Soundtracks dort aufgenommen wurden. Außerdem fiel den Nutzern auf, dass die Sängerin Antworten auf ihren Beitrag, die auf „Persona 4“ verweisen, mit einem „Gefällt mir“ markiert hat.

Fans warten weiterhin auf Persona 6

Letztendlich handelt es sich aber nur um Spekulationen seitens der Fans. Doch unwahrscheinlich erscheinen weitere Neuauflagen nach dem Erfolg von „Persona 3 Reload“ nicht. Abgesehen davon warten die Spieler auch nach wie vor noch auf die Ankündigung von „Persona 6“. Einen Franchise-Rekord hat das kommende JRPG schon jetzt inne: Seit 2016 warten Fans nämlich auf den neuen Teil – so lange wie bisher noch nie.

Im vergangenen Jahr tauchten jedoch Gerüchte auf, dass mit einem Release von „Persona 6“ im Sommer 2025 zu rechnen sei und die Enthüllung im Dezember 2024 erfolgte sollte – was sich letztendlich aber nicht bewahrheitet hat. Und sollte tatsächlich erst ein Remake von „Persona 4“ anstehen, müssen Fans wahrscheinlich noch etwas länger auf den sechsten Teil warten.

