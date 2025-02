PS Plus Essential, Extra, Premium: März 2025 – Termine für Ankündigung und Freischaltung

PS Plus Essential, Extra, Premium:

Sony bereitet die nächsten Enthüllungen für PlayStation Plus vor. Die Ankündigungen für PS Plus Essential, Extra und Premium im März 2025 stehen bevor. Eine erste Einstufung deutet auf ein klassisches Spiel hin, während andere Titel aus dem Abo verschwinden werden.

Sony Interactive Entertainment setzt die regelmäßige Aktualisierung der PlayStation-Plus-Bibliothek fort. Monatlich werden neue Titel für die Abonnementstufen PS Essential, Extra und Premium hinzugefügt, während andere aus dem Angebot fliegen. Auch im März 2025 folgt der PS5-Hersteller voraussichtlich dem bewährten Veröffentlichungsrhythmus.

PS Plus Essential, Extra und Premium im März 2025

Die offiziellen Ankündigungen der neuen Titel erfolgen wie üblich gestaffelt. Für PS Plus Essential wird die Bekanntgabe der Spiele für März 2025 voraussichtlich am 26. Februar um 17:30 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Die Freischaltung im PlayStation Store ist für den 4. März gegen 11 Uhr vorgesehen.

PS Plus Extra und Premium erhalten ihre neuen Spiele zu einem späteren Zeitpunkt: Die Ankündigung ist für den 12. März um 17:30 Uhr angesetzt, die Freigabe der Titel erfolgt dann am 18. März um 10 Uhr – sofern alles wie gehabt bleibt. Diese Termine basieren auf den üblichen Veröffentlichungsplänen von Sony.

Die März-Termine in der Übersicht:

PS Plus Essential

Ankündigung: 26. Februar 2025, 17:30 Uhr

26. Februar 2025, 17:30 Uhr Freischaltung im PlayStation Store: 4. März 2025, ca. 11:00 Uhr

PS Plus Extra & Premium

Ankündigung: 12. März 2025, 17:30 Uhr

12. März 2025, 17:30 Uhr Freischaltung im PlayStation Store: 18. März 2025, ca. 10:00 Uhr

Einen ersten Hinweis gibt es bereits: Eine aktuelle Alterseinstufung durch die taiwanesische Prüfstelle weist darauf hin, dass „Wall-E“ für PS5 und PS4 erscheinen könnte. Häufig sind solche Bewertungen ein Hinweis auf eine bevorstehende Integration in das Angebot, insbesondere bei älteren Titeln, die für die Premium-Stufe neu aufgelegt werden. Eine offizielle Bestätigung von Sony steht noch aus.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra

Die Februar-Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium stehen seit dieser Woche zum Download bereit, was zugleich einen Blick auf die wegfallenden Spiele des Folgemonats werfen ließ. Mit der Aktualisierung der Spielebibliothek am 18. März 2025 werden folgende Titel aus dem PS-Plus-Extra-Portfolio entfernt:

Bestandteile der Stufen PS Plus und Premium können nicht dauerhaft gesichert werden, im Gegensatz zu den Spielen der Essential-Stufe. Letztere sollten vor Ablauf der monatlichen Frist – also bis zur Freischaltung der nächsten Essential-Neuzugänge – in die persönliche Bibliothek aufgenommen werden.

Übersicht der PlayStation-Plus-Stufen

PlayStation Plus ist in drei verschiedene Abonnement-Stufen unterteilt, die unterschiedliche Inhalte und Vorteile bieten:

PlayStation Plus Essential: Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Spiele, exklusive Rabatte im PlayStation Store, Cloud-Speicher für Spielstände und Share-Play.

PlayStation Plus Extra: Enthält alle Vorteile der Essential-Stufe sowie eine Spielebibliothek mit PS4- und PS5-Titeln sowie Ubisoft+ Classics.

PlayStation Plus Premium: Erweitert das Angebot um Cloud-Streaming, klassische PlayStation-Spiele aus früheren Generationen und Spieltestversionen. Zudem sind Inhalte von Sony Pictures Core enthalten.

Die Preise variieren je nach Abonnement, wobei gelegentlich Rabatte und Sonderaktionen angeboten werden.

