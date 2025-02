PS5 & PS4: Neuerscheinungen der kommenden Woche – Monster-Hatz und Golfbälle

In der kommenden Woche erwarten PS5- und PS4-Spieler mehrere Neuerscheinungen. Von actionreichen Monsterjagden bis hin zu sportlichen Herausforderungen ist eine gewisse Auswahl an Titeln für PS5 und PS4 dabei.

Die nächste Woche bringt weitere Spiele auf die PS4 und PS5. Während einige Titel aus bekannten Reihen stammen, darunter eine neue Monsterjagd im „Monster Hunter“-Universum, gibt es auch Indie-Produktionen und Neuauflagen älterer Spiele.

Neu auf der PS5 & PS4 in der Woche vom 24. Februar bis 2. März 2025

Am Dienstag, den 25. Februar 2025, erscheinen mit „Ninja Five-O“ und „Spectre Divide“ die ersten Neuveröffentlichungen der Woche. Am Donnerstag folgen weitere Titel, darunter „Cocktail Rush“, das Point-and-Click-Adventure „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ sowie „Glover“, eine Neuauflage des Plattformers aus den 90er-Jahren.

Einen Tag später erscheinen mit „Monster Hunter Wilds“ und der Golfsimulation „PGA Tour 2K25“ die wohl bekanntesten Namen der Woche. Nachfolgend die Übersicht:

Dienstag, 25. Februar 2025

Ninja Five-O (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Spectre Divide (PS5)

Donnerstag, 27. Februar 2025

Cocktail Rush (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Glover (PS5, PS4)

Freitag, 28. Februar 2025

1917: The Alien Invasion DX Remastered (PS5)

(PS5) Double Dangerous (PS5)

(PS5) Justice Ninja Casey (PS5)

(PS5) Monster Hunter Wilds (PS5)

(PS5) PGA Tour 2K25 (PS5)

Die Veröffentlichung von „Midnight Murder Club“ war ursprünglich für Februar 2025 geplant, jedoch gibt es derzeit keine bestätigten Informationen über einen genauen Release-Termin. Ein Beitrag auf X deutet darauf hin, dass es zu Problemen kam.

Monster Hunter Wilds startet die nächste Stufe der Monsterjagd

Mit „Monster Hunter Wilds“ führt Capcom die erfolgreiche Reihe fort. Spieler begeben sich in die „Verbotenen Lande“, eine neue, weitläufige Region mit verschiedenen Biomen und dynamischen Ökosystemen. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, eine verschwundene Expedition aufzuspüren, während man gegen eine Vielzahl an Kreaturen kämpft.

Das Spiel bietet einen kooperativen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler sowie eine Einzelspieleroption mit Unterstützung durch drei KI-gesteuerte Jäger. Eine Besonderheit ist das Ökosystem, in dem Monster aktiv miteinander interagieren, natürliche Jagdverhalten zeigen und auf sich verändernde Umweltbedingungen reagieren. Tageszeiten und Wetterverhältnisse beeinflussen das Verhalten der Kreaturen, was sich direkt auf die Jagdstrategien auswirkt.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint in mehreren Editionen: Neben der Standard Edition gibt es eine Deluxe Edition mit kosmetischen Zusatzinhalten und eine Premium Deluxe Edition mit weiteren exklusiven Inhalten. Dank Crossplay-Funktionalität können Spieler plattformübergreifend gemeinsam auf die Jagd gehen.

PGA Tour 2K25 lässt euch kräftig einlochen

Mit „PGA Tour 2K25“ bringt 2K Games eine überarbeitete Version der Golf-Simulationsreihe auf den Markt. Entwickelt von HB Studios, erscheint das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC. Käufer der Deluxe- oder Legend-Edition erhielten bis zu sieben Tage früheren Zugang.

Eine zentrale Neuerung ist die „EvoSwing“-Mechanik, die für realistischere Schwungbewegungen sorgen soll. Zusätzlich gibt es neue Schlagarten und eine verbesserte Ballphysik. „PGA Tour 2K25“ enthält drei der vier Major-Turniere: die U.S. Open Championship, The Open Championship und die PGA Championship.

Im Mehrspielermodus stehen verschiedene Varianten wie Stroke Play, Match Play und Scramble zur Verfügung – sowohl lokal als auch online. Dank Crossplay-Funktion können Spieler plattformübergreifend gemeinsam antreten. Zusätzlich bietet das Spiel einen verbesserten „Course Designer“, mit dem Spieler eigene Golfplätze erstellen und mit der Community teilen können.

Falls nichts für euch dabei ist, ihr aber eine PS-Plus-Mitgliedschaft besitzt: In der kommenden Woche werden ebenfalls die Neuaufnahmen für PS Plus Essential angekündigt. Unsere Übersicht über die März-Termine von PlayStation Plus liefert weitere Einzelheiten.

