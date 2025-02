Two Point Museum: Roboter gegen Diebe – Neuer Trailer zeigt verrückte Sicherheitsmaßnahmen

Two Point Museum:

Ab nächsten Monat können Spieler in „Two Point Museum“ als Direktor ihr eigenes Museum leiten, dessen Gäste und Exponate vor Gefahren geschützt werden müssen. Welche Möglichkeiten die abgedrehte Management-Sim bietet, zeigt jetzt ein brandneuer Trailer.

Nachdem Spieler in „Two Point Hospital“ bereits ihr eigenes Krankenhaus auf die Beine stellen und in „Two Point Campus“ eine Universität aufbauen konnte, folgt im kommenden Monat mit „Two Point Museum“ das nächste Spiel der britischen Entwickler Two Point Studios.

Und wie der Name schon vermuten lässt, darf man sich dieses Mal als Direktor eines eigenen Museums versuchen. Um weiter auf den nahenden Release einzustimmen, steht ab sofort auch ein brandneuer Trailer bereit, der die Sicherheitsmaßnahmen in den Mittelpunkt rückt.

Sicherheit geht vor

So muss in „Two Point Museum“ nicht nur die Sicherheit der Gäste gewährleistet werden, sondern auch die der zahlreichen Ausstellungsstücke. Schließlich wollen nicht nur unartige Kinder und Störenfriede für Ärger sorgen. Auch diebische Langfinger haben es auf die wertvollen Exponate abgesehen. Und wie man es von der „Two Point“-Reihe und ihrem abgedrehten Humor gewohnt ist, wird auch die Museums-Simulation einige verrückte Sicherheitsmaßnahmen bieten.

Der neue Trailer gewährt beispielsweise einen Blick auf die modernen und automatisierten Wachroboter, auf die angehende Museumsdirektoren zurückgreifen können. Natürlich muss aber auch menschliches Sicherheitspersonal angeheuert und eingesetzt werden, um für die nötige Diebstahlprävention zu sorgen. Obligatorische Überwachungssysteme wie Kameras dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Baut euer eigenes Wunsch-Museum

In „Two Point Museum“ müssen sich die Spieler abseits der Sicherheitsmaßnahmen aber auch um den serientypischen Bau des Gebäudes und seiner Einrichtung mit zahlreichen Dekorationselementen kümmern. Zudem müssen Spezialisten auf Entdeckungsreisen und Expeditionen geschickt werden, um wertvolle Artefakte und Relikte für die Ausstellungen zu finden. Und auch die Bedürfnisse der Besucher, die mit Snacks oder Führungen zufrieden gestellt werden wollen, müssen beachtet werden.

Erscheinen wird „Two Point Museum“ bereits am 4. März 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller erhalten zudem ein Paket mit einigen kosmetischen Gegenständen, die thematisch der bekannten „Sonic the Hedgehog“-Reihe gewidmet sind. Vorbesteller der zehn Euro teureren Explorers Edition dürfen zudem schon fünf Tage früher mit dem Museumsbau beginnen.

