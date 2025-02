15 Jahre NieR: Square Enix kündigt Jubiläumsevent an – Kommt die Fortsetzung von NieR Automata?

2010 erschien das erste „NieR“ von Square Enix, dass in Japan mit „NieR Gestalt“ für die Xbox 360 und „NieR Replicant“ für die PS3 in zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht wurde. Außerhalb Japans gab es jedoch nur eine Fassung, basierend auf „NieR Gestalt“.

2017 folgte mit „NieR Automata“ schließlich ein Nachfolger und so warten Fans seit mittlerweile acht Jahren auf die nächste Fortsetzung des beliebten Action-Rollenspiels. Nachdem 2021 eine Neuauflage von „NieR Replicant“ die Wartezeit etwas verkürzen konnte, könnte das diesjährige Jubiläum der Reihe womöglich die langersehnte Ankündigung mit sich bringen.

NieR-Jubiläumsevent angekündigt

Um den 15. Geburtstag der „NieR“-Reihe gebührend zu feiern, hat Square Enix jetzt ein großes Jubiläumsevent angekündigt, dass am 19. April 2025 um 11 Uhr deutscher Zeit stattfinden und per Livestream übertragen wird. Die Verantwortlichen versprechen eine Laufzeit von etwa zweieinhalb Stunden und jede Menge Informationen über kommende Events und Merchandise. Außerdem ist auch ein Minikonzert geplant.

Darüber hinaus werden auch zahlreiche Entwickler am Event teilnehmen und so werden auch Diskussionen zwischen Produzent Yosuke Saito, Komponist Keiichi Okabe, Game Designer Takahisa Taura und Game Director Yoko Taro ein Teil der Veranstaltung sein. Die Fans hoffen natürlich auf die Enthüllung eines neuen „NieR“-Spiels und nachdem schon das Remake von „NieR Replicant“ zum 10. Jubiläum angekündigt wurde, stehen die Chance vielleicht gar nicht so schlecht.

Entwickler bekundeten bereits Interesse an NieR-Fortsetzung

Das sich Fans in diesem Jahr auf Neuigkeiten zur „NieR“-Reihe freuen können, deutete Yosuke Saito bereits zum Ende des letzten Jahres an. Im Gespräch mit dem japanischen Magazin 4Gamer verriet er, dass man anlässlich des 15-jährigen Jubiläums etwas tun sollte, dass „vielleicht etwas mit dem nächsten Spiel“ zu tun habe. Zudem habe man „die Erwartungen der Fans gehört.“

In der Vergangenheit hatten die Macher bereits mehrfach betont, an einem weiteren Teil der Reihe zu arbeiten. Doch Saito arbeitet für Square Enix aktuell auch an „Dragon Quest 12“, während er gemeinsam mit Yoko Taro auch noch an einem weiteren Projekt werkelt, dass aktuell offenbar eine höhere Priorität genießt.

Eine Fortsetzung der „NieR“-Reihe dürfte aber auch im Interesse von Square Enix liegen, nachdem sich „NieR Automata“ zu einem Erfolg entwickeln und mittlerweile mehr als neun Millionen Mal verkaufen konnte. Im letzten Jahr kam es außerdem auch zu einem Crossover mit dem PS5-Hit „Stellar Blade“.

Weitere Meldungen zu NieR Automata, NieR Replicant, Nier.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren