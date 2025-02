Assassin’s Creed Shadows: Achtung, Spoiler – Erste Kopien bereits im Umlauf!

Ninjas und Samurais, aufgepasst! Die ersten Kopien von "Assassin's Creed Shadows" sind einen Monat vor dem offiziellen Release des Action-Adventures in der Wildnis aufgetaucht. In der nächsten Zeit dürften also Story-Spoiler auftauchen.

Ubisoft ist keine Ruhepause vergönnt: Nachdem die Entwicklung von „Assassin’s Creed Shadows“ aufgrund von gleich zwei Verschiebungen bereits länger dauert als ursprünglich geplant, gab es zwischenzeitlich auch diverse Leaks. Nun setzt sich diese Pechsträhne weiter fort, denn wie etwa die Kollegen von Eurogamer berichten, befinden sich die ersten Kopien des Action-Adventures bereits im Umlauf. Story-Spoiler dürften nicht lange auf sich warten lassen.

Hierbei handelt es sich sowohl um digitale als auch um physische Kopien des nächsten Hauptteils des „Assassin’s Creed“-Franchise. Vor wenigen Tagen hatte der bekannte „AC“-YouTuber The Hidden One in einem Video verraten, er kenne jemanden, der die PS5-Version des Abenteuer von Naoe und Yasuke bereits spielen würde. Grund hierfür sei ein Fehler im PlayStation Store. Doch auch auf Reddit haben User schon verschiedene Eindrücke zum Spiel geteilt.

Händler verkaufen AC Shadows zu früh

Im Rahmen des „Gaming Leaks and Rumours“-Subreddits haben Nutzer des Weiteren enthüllt, dass erste Händler bereits physische Kopien von „Assassin’s Creed Shadows“ verkaufen. Noch scheinen nicht allzu viele Story-Spoiler online zu kursieren, doch erfahrungsgemäß dürften diese in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Falls ihr das Spiel möglichst unvoreingenommen erleben möchtet, solltet ihr euch von YouTube, Twitch & Co. bis zum Release lieber fernhalten.

Zuletzt hatte sich Ubisoft noch zu den Vorbestellungen von „Assassin’s Creed Shadows“ geäußert. Diese bezeichnete das Unternehmen als solide, nannte allerdings keine konkreten Zahlen. Als Vergleich zog der Konzern dafür „Assassin’s Creed Odyssey“ heran. Die Vorbestellungen beider Titel sollen sich auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Das Abenteuer im antiken Griechenland ist bis heute der zweiterfolgreichste Teil der beliebten Spielereihe.

Die Story von „Assassin’s Creed Shadows“ entführt euch in die Azuchi-Momoyama-Zeit (1573-1603), eine prägende Phase der japanischen Geschichte. Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rollen der Kunoichi Naoe und des Kriegers Yasuke. Nach der Zerstörung ihrer Heimat Iga sinnt Naoe auf Rache und wird von dem Wunsch angetrieben, ein Versprechen einzuhalten. Yasuke, der eine Ausbildung zum Samurai erhalten hat, muss sich derweil seiner Vergangenheit stellen.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 20. März 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S, den PC (via Steam), Amazon Luna und Mac OS.

