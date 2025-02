Call of Duty Warzone: Verdansk kehrt zurück – Wie wird die Karte aussehen? – Leak

Bereits im letzten Jahr hatte Activision die Rückkehr von Verdansk für „Call of Duty: Warzone“ angekündigt. Doch in welcher Form wird die beliebte Karte im Frühjahr ihr Comeback feiern? Das konnte ein bekannter Leaker offenbar schon jetzt in Erfahrung bringen und enthüllte erste Details.

Als „Call of Duty: Warzone“ im März 2020 an den Start ging, war Verdansk die ursprüngliche Karte des beliebten Battle-Royale-Shooters. Allerdings entschied man sich dazu, die Map im Dezember 2021 zu ersetzen und brachte mit Caldera eine neue Umgebung ins Spiel.

Zuvor gab es noch eine alternative Version der Verdansk-Karte, doch schnell wünschten sich die Fans das anfängliche Schlachtfeld zurück. Umso größer war die Freude, als Activision im August des letzten Jahres eine Rückkehr ankündigte. Doch wie wird Verdansk nach seinem Comeback aussehen? Ein Leaker hat jetzt erste Details veröffentlicht.

Verdansk-Comeback soll nahezu dem Original entsprechen

Bei dem besagten Insider handelt es sich um den bekannten „Call of Duty“-Leaker TheGhostofHope, der bereits im letzten Monat den angeblichen Termin für die Rückkehr von Verdansk bekannt gegeben hat. Demnach soll es zum Start der dritten Season von „Call of Duty: Black Ops 6“ soweit sein. Und wie er jetzt in einem X-Beitrag enthüllt hat, soll es sich dabei um „so ziemlich die Originalversion vom März 2020“ handeln.

Ein paar kleine Änderungen wird es aber dennoch geben und so soll dem Insider zufolge der Innenbereich des Bahnhofs nicht mehr zugänglich sein. Stattdessen wird der Innenbereich des Stadions geöffnet, allerdings wird dafür das Dach geschlossen. Außerdem soll der Zug zurückkehren, während das Schnellreise-System mit der U-Bahn wohl entfallen wird.

Warzone zuletzt ohne neue Inhalte

Eine Version von Verdansk, die nahezu dem Original entspricht, dürfte für die Fans in jedem Fall ein Grund zur Freude sein. So gelang es bislang keiner Karte, an die Beliebtheit des ersten Schlachtfeldes heranzukommen – die kleineren Varianten Rebirth Island und Fortune’s Keep einmal außen vor gelassen.

Aktuell befinden sich „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“ in der zweiten Season, die erst in der letzten Woche in ihre zweite Hälfte startete und neue Inhalte mit sich brachte. Demnach dürfte die dritte Season etwa im April 2025 beginnen, sodass Fans nicht mehr allzu lange auf das Comeback der Verdansk-Karte warten müssen.

Zuletzt warteten die Spieler des Battle-Royales aber nicht nur auf die Rückkehr der originalen Map, sondern auch auf neue Inhalte. So hat „Call of Duty: Warzone“ seit der Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops 6“ mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aus diesem Grund haben sich die Entwickler dazu entschieden, vorerst keine Neuerungen ins Spiel zu bringen und stattdessen den Fokus vorerst auf die Behebung der grundlegenden Probleme zu legen.

