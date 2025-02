Dying Light: Collector’s Edition kostete über 368.000 Euro – Doch wie oft hat sie sich verkauft?

Mit der "My Apocalypse"-Edition zu "Dying Light" kündigte Techland 2015 einer der teuersten Sammlerausgaben aller Zeiten an. Doch wie oft hat sich die mehr als 368.000 Euro teure Collector's Edition eigentlich verkauft?

In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass große Titel mit kuriosen oder kostspieligen Collector’s Editions bedacht wurden. Man denke beispielsweise an die japanische Collector’s Edition zum in Kürze erscheinenden „Monster Hunter Wilds“, die Capcom mit einem Fahrrad versah.

Auf die Spitze trieben es in den letzten Jahren aber wohl die Verantwortlichen von Techland. Diese kündigten Anfang 2015 nämlich die exklusive „My Apocalypse“-Edition zu „Dying Light“ an. Der Preis lag bei umgerechnet etwa 368.400 Euro, womit die „My Apocalypse“-Edition als eine der teuersten Sammlerausgaben in die Geschichte einging.

Im Gespräch mit den Kollegen von Insider Gaming sprach Techlands PR-Managerin Paulina Dziedziak noch einmal über die kostspielige Collector’s Edition und verriet, wie oft sich diese verkaufte.

Einen Versuch war es wert, meint Techland

Angesichts des stattlichen Preises von über 368.000 Euro dürfte die Antwort wohl nur die wenigsten überraschen. Wie Dziedziak auf Nachfrage von Insider Gaming einräumte, verkaufte sich die „My Apocalypse“-Edition zu „Dying Light“ nämlich kein einziges Mal. Von einem Misserfolg möchte Techlands PR-Managerin dennoch nicht sprechen.

Stattdessen sieht sie in der teuren Collector’s Edition rückblickend einen gelungenen Marketingstunt, der reichlich Aufmerksamkeit auf „Dying Light“ lenkte.

„Es war ein PR-Gag, der aufgrund seiner verrückten und übertriebenen Natur viel Aufmerksamkeit seitens der Medien auf sich zog“, so Dziedziak.

„Sie war darauf ausgelegt, rund um die Veröffentlichung des Spiels für Aufsehen zu sorgen. Das hat es auch geschafft. Aber niemand hat es gekauft. Zum Glück, würde ich sagen!“, heißt es zur „My Apocalypse“-Edition weiter.

Doch mit welchen Extras sollte der Preis der exklusiven Collector’s Edition gerechtfertigt werden? Die folge Übersicht verrät euch, welche Inhalte Techland seinerzeit ankündigte.

Die „My Apocalypse“-Edition im Detail:

Eine lebensgroße Volatile-Statue

Das Gesicht der Käufer im Spiel

Ein maßgeschützter, zombie-sicherer Unterschlupf von Tiger Log Cabins

Vier Exemplare des Spiels

Ein Hin- und Rückflug zum Besuch von Techland

Maßgeschneiderte Nachtsichtbrillen und Erwachsenenwindeln für das Gameplay in der Nacht

Ein Parkour-Unterricht in der echten Welt

Zwei Razer-Tiamat-Headsets

Aktuell arbeitet Techland an „Dying Light The Beast“. Der neueste Ableger der Reihe fällt etwas kürzer aus als seine Vorgänger und erscheint im Sommer 2025 für den PC, die PS4, die PSS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

