Gears of War: Hollywood-Star drängt Netflix zur zügigen Verfilmung und fordert Fan-Unterstützung

Ende 2022 kündigte Netflix eine Verfilmung von „Gears of War“ an, doch seitdem hängt die Live-Action-Adaption des Xbox-Spiels in der Schwebe. Nun gab Schauspieler Dave Bautista bekannt, dass er Netflix bereits „bedrängt“ habe, die Arbeiten am Projekt zu beschleunigen. Zudem forderte er die Fans auf, eine Petition zu starten.

„Gears of War“ gehört zu den erfolgreichsten Xbox-Marken, die nicht nur fünf erfolgreiche Hauptteile und weitere Spin-Offs umfasst, sondern auch eine Comicserie, Romane, ein Brettspiel und zahlreiche Merchandise-Artikel hervorbrachte. Und in Zukunft sollen sich auch ein Live-Action-Film und eine Animationsserie dazu gesellen.

Angekündigt wurde der „Gears of War“-Film bereits Ende 2022 vom Streaming-Riesen Netflix, der sich die Rechte am Projekt sicherte und auch für die Produktion verantwortlich ist. Seit dem ist es jedoch recht still um die Verfilmung geworden und sie scheint nur langsam Gestalt anzunehmen. Zu langsam, wenn es nach Schauspieler Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) geht, wie er jetzt in einem Interview verraten hat.

„Komm schon, Netflix, reiß dich zusammen.“

So sprach der Hollywood-Star erst kürzlich mit dem Magazin ComicBook über seinen neuesten Film „In the Lost Lands“, kam dabei aber auch auf die Verfilmung von „Gears of War“ zu sprechen. Kurzerhand forderte er die Fans auf, eine Online-Petition zu starten, um Netflix dazu zu bewegen, mit der Produktion endlich in die Gänge zu kommen. „Hey, startet eine Online-Sache über Gears of War“, sagte Bautista im Interview. „Kommt schon, Netflix. Kommt schon.“

Als dann auch noch sein Gesprächspartner darauf hinwies, dass die Fans den Schauspieler gerne in der Rolle von Protagonist Marcus Fenix sehen würden, verriet Bautista, dass er bereits sein Möglichstes getan habe, um das zu realisieren. „Alter, es ist ja nicht so, dass ich sie nicht belästige“, sagte er. „Ihr müsst eine Petition starten. Komm schon, Netflix, reiß dich zusammen.“

Bereits in der Vergangenheit bekundete Bautista sein Interesse am „Gears of War“-Film und an der dazugehörigen Hauptrolle. Damit einverstanden zeigt sich wohl auch der Schöpfer der Spielereihe, Cliff Bleszinski. Als Netflix die Adaption ankündigte, äußerte der Entwickler seinen Wunsch, Bautista in den Cast zu befördern. „Oh, und ja, Bautista als Marcus, bitte. Und ein Latino-Schauspieler für Dom, verdammt“, ließ Bleszinski damals verlauten.

Bautista war bereits in Gears 5 als Marcus Fenix zu sehen

Für Bautista wäre eine Rolle in der kommenden Film-Adaption aber nicht der erste Berührungspunkt mit der „Gears of War“-Reihe. Als „Gears 5“ für die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, spendierte Entwickler The Coalition dem Third-Person-Shooter neue Inhalte. Diese ermöglichten es den Spielern, mit Dave Bautista als Marcus Fenix in die Schlacht zu ziehen – inklusive einer komplett neuen Sprachausgabe.

The Coalition arbeitet zudem auch eng mit Netflix zusammen, um die geplante Verfilmung umzusetzen, doch offenbar befindet sich das Projekt noch immer in einer frühen Entwicklungsphase. Fest steht bislang nur, dass sich der Oscar nominierte Drehbuchautor Jon Spaihts, der unter anderem schon an Filmen wie „Dune“, „Doctor Strange“ und „Prometheus“ mitwirkte, für das Skript verantwortlich zeichnen wird.

Es wird erwartet, dass der Film die Ereignisse des ersten Spiels aufgreift, in dem der ehemalige Sergeant Marcus Fenix die verzweifelte Verteidigung der Menschheit gegen die Locust-Horde, eine bedrohliche Rasse aus dem Untergrund, anführt. Damals sagte Spaihts: „Gears of War ist eines der besten Actionspiele aller Zeiten […]. Es will Kino sein, und ich freue mich, die Chance zu haben, dabei zu helfen.“

