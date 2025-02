Lies of P: Neuer Story-Trailer zum Overture-DLC zeigt die legendäre Stalkerin Lea in Aktion

Der „Overture“-DLC für „Lies of P“ zeigt sich in einem neuen Trailer, der weitere Einblicke in die kommende Erweiterung gewährt. Dabei liefert das bewegte Bildmaterial einen ersten Vorgeschmack auf die Story und zeigt zudem die legendäre Stalkerin Lea in Aktion.

Im Rahmen der jüngsten State of Play wurde kürzlich mit „Overture“ eine Erweiterung für „Lies of P“ angekündigt, in denen die Spieler ein weiteres Mal in die Rolle von Geppettos Marionette schlüpfen und nach Krat zurückkehren werden. Da es sich bei dem DLC um ein Prequel zum Hauptspiel handelt, geht es dieses Mal jedoch zurück in die Vergangenheit der Stadt.

Im Zuge des ID@Xbox-Events, dass am heutigen Abend abgehalten wurde, haben die südkoreanischen Entwickler von Studio Neowiz einen neuen Trailer zum „Overture“-DLC für „Lies of P“ veröffentlicht, der weitere Gameplay-Einblicke gewährt und vor allem die Hintergrundgeschichte des kommenden Zusatzinhalts in den Mittelpunkt rückt.

Zurück in die Vergangenheit

Der atmosphärische Trailer präsentiert zum ersten Mal die legendäre Stalkerin Lea, die man in der Erweiterung auf ihrem Rachefeldzug begleiten wird. So ist im Video auch zu sehen, wie Lea und P gemeinsam gegen neue Feinde kämpfen. Ob die Erweiterung womöglich einen Mehrspieler-Modus bieten oder Lea ein spielbarer Charakter sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

In jedem Fall dürfen sich die Spieler über neue Orte freuen, die erkundet werden wollen und im Hauptspiel noch nicht vertreten waren. Dabei handelt es sich um „extravagante Wahrzeichen am Stadtrand bis hin zu opulenten Villen und unheimlichen, verwunschenen Ruinen“. Außerdem wird die Geschichte der Erweiterung neue, bislang nicht erzählte Details zu altbekannten, aber auch neuen Charakteren und über die Stadt Krat und ihre Geheimnisse enthüllen.

Neue Waffen ermöglichen weitere Kampfstile

Darüber hinaus werden die Spieler im „Overture“-DLC mit etlichen neuen Gegnern und Bossen konfrontiert werden, die laut den Entwicklern das eigene „Können“ und die „Entschlossenheit auf die Probe stellen“ werden. Als Hilfsmittel stehen jedoch brandneue Waffen bereit, darunter auch ein Bogen. Zusammen mit frischen Legionswaffen wird so die Möglichkeit bestehen, sich einen gänzlich neuen Kampfstil anzueignen.

Erscheinen soll der „Overture“-DLC im Sommer 2025. Einen genauen Release-Termin haben die Verantwortlichen bisher noch nicht bekannt gegeben. „Lies of P“ hingegen ist bereits seit September 2023 für die PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

