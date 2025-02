Lost Soul Aside: Wie Bayonetta, Devil May Cry, Final Fantasy und Ninja Gaiden das Spiel geprägt haben

Mit „Lost Soul Aside“ wird im Mai ein neues Action-Rollenspiel für die PS5 erscheinen, das durch große Titeli wie „Bayonetta“, „Devil May Cry“, „Final Fantasy“ und „Ninja Gaiden“ inspiriert wurde. Wie sich das im Spiel bemerkbar machen wird, hat Game Director Yang Bing jetzt in einem Interview verraten.

Ursprünglich sollte „Lost Soul Aside“ bereits 2022 erscheinen. Doch jetzt wird das vielversprechende Action-Rollenspiel, das im Rahmen von Sonys „China Hero Projects“ angekündigt wurde und zunächst als Ein-Mann-Projekt startete, im Mai dieses Jahres für die PS5 und den PC erscheinen.

Dabei ähnelt „Lost Soul Aside“ aufgrund seiner Optik und den rasanten Kämpfen einigen bekannten Videospiel-Hits, was jedoch nicht von ungefähr kommt. Wie Game Director Yang Bing jetzt nämlich in einem Interview verraten hat, ließ man sich vor allem durch Titel wie „Bayonetta“, „Devil May Cry“, „Final Fantasy“ und „Ninja Gaiden“ inspirieren.

Final Fantasy 15 beeinflusste die Ästhetik

Den wahrscheinlich größten Einfluss auf „Lost Soul Aside“ nahm dabei „Final Fantasy 15“, was sich vor allem anhand des Stils und der Ästhetik des kommenden Action-RPGs erkennen lässt. Wie Bing im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (via Automaton) erzählt hat, fand er vor allem die Kombination aus Fantasy und Realität so ansprechend, dass er sich dazu entschied, diese Mischung auch für sein eigenes Spiel umzusetzen.

So ist nicht nur die Spielwelt von „Lost Soul Aside“ durch das Rollenspiel von Square Enix inspiriert, sondern auch die Designs der Charaktere. Als Beispiel führte Bing den Protagonisten Kaser an, dessen Frisur und Gesichtszüge bewusst an den Anime-Stil angelehnt sind, während der Rest seines Körpers einschließlich der Kleidung deutlich realistischer daherkommt. Wie der koreanische Entwickler verriet, engagierte er sogar einen Modedesigner, um die Klamotte von Kaser zu entwerfen.

Rasante und ausdrucksstarke Kämpfe

Doch obwohl der Look von Kaser an die Helden aus „Final Fantasy 15“ erinnern mag, werden sich die Kämpfe mit ihm deutlich actionreicher spielen lassen. So legte Bing laut seinen Aussagen viel Wert darauf, die Fähigkeiten ähnlich kunstvoll wie in „Bayonetta“ aussehen zu lassen. Außerdem orientierte er sich an der Geschwindigkeit von „Ninja Gaiden“ und dem ausdrucksstarken Gameplay von „Devil May Cry“.

So können die Spieler – ähnlich wie in Capcoms Action-Abenteuer – in „Lost Soul Aside“ ihren eigenen Spielstil formen, ganz egal, ob sie das Combo-System des Spiels vollständig meistern werden. Die Entwickler haben das Kampfsystem stets verbessert und optimiert, um das nötige Gefühl für Tiefe und Geschwindigkeit zu sorgen. Zudem wird Anna, die Begleiterin von Kaser, den Spielern unterstützend zur Seite stehen.

Ab dem 30. Mai 2025 wird „Lost Soul Aside“ für die PS5 und den PC erhältlich sein. Digitale Vorbestellungen können ab sofort im PS Store getätigt werden, während Käufer die Wahl zwischen einer Standard- und Deluxe-Edition haben. Vorbesteller erhalten zudem einige Bonusinhalte, darunter auch ein zusätzliches Outfit für Kaser.

Weitere Meldungen zu Lost Soul Aside.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren