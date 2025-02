Marvel’s Spider-Man 3: Synchronsprecher äußert sich über Peter Parkers Zukunft

In „Marvel’s Spider-Man 3“ wird Miles Morales höchstwahrscheinlich die Hauptrolle übernehmen, doch auch Peter Parker wird wieder ein Teil von Insomniacs kommenden Superhelden-Abenteuer sein. Das hat der Synchronsprecher Yuri Lowenthal jetzt in einem Interview verraten.

„Marvel’s Spider-Man 2“ bot mit Peter Parker und Miles Morales bekanntlich eine geteilte Hauptrolle, doch in „Marvel’s Spider-Man 3“ wird höchstwahrscheinlich Miles die führende Rolle übernehmen. Das lässt zumindest das Ende des letzten Spiels von Entwickler Insomniac Games vermuten.

Doch komplett von der Bildfläche wird Peter Parker wohl nicht verschwinden und so wird der ursprüngliche Spinnenmann auch im kommenden „Marvel’s Spider-Man 3“ wieder mit von der Partie sein. Das wurde jetzt von Synchronsprecher Yuri Lowenthal in einem Interview bestätigt.

Peter Parker wird „nicht nur auf der Couch sitzen“

Spieler, die „Marvel’s Spider-Man 2“ beendet haben, wissen, dass Peter Parker den Spinnenanzug vorerst wohl an den Nagel hängen wird. Um mehr Zeit für sein Privatleben mit Mary Jane und dem Wiederaufbau der Emily-May Foundation verbringen zu können, übertrug er Miles die Verantwortung als Haupt-Spider-Mann. Doch Fans, die befürchtet hatten, Peter könnte in „Marvel’s Spider-Man 3“ nicht auftauchen, können jetzt aufatmen.

In einem Gespräch mit dem Magazin The Direct wurde Yuri Lowenthal, die Stimme von Peter Parker, auf das Ende von „Marvel’s Spider-Man 2“ angesprochen und bestätigte, dass er auch im nächsten Superhelden-Abenteuer zu sehen sein wird – obwohl er noch nicht viele Dinge über das Spiel verraten könne.

„Ich kann nur sehr wenig über das Spiel sagen, aber du hast genau das Thema angesprochen, zu dem ich Stellung nehmen kann. Und zwar: Ja, Peter ist nicht verschwunden. Er wird im nächsten Spiel eine Rolle spielen und definitiv nicht nur auf der Couch sitzen, das garantiere ich“, sagte Lowenthal.

Marvel’s Spider-Man 3 wird wohl noch auf sich warten lassen

Was genau die Aussage von Lowenthal über seinen Auftritt in „Marvel’s Spider-Man 3“ bedeutet, lässt sich allerdings nur vermuten. Möglich, dass er erneut als spielbarer Charakter neben Miles Morales auftauchen wird. Doch es könnte durchaus auch sein, dass seine Rolle etwas weiter in den Hintergrund rückt. Lowenthal ist bislang die erste Person, die sich zu Peter Parkers Auftritt im dritten Hauptteil der Reihe äußerte.

Entwickler Insomniac Games hat „Marvel’s Spider-Man 3“ bisher auch noch nicht offiziell angekündigt und höchstwahrscheinlich müssen sich die Fans auch noch etwas gedulden, bis handfeste Details zum Spiel bekannt werden. So wurde „Marvel’s Spider-Man 2“ erst im letzten Monat für den PC veröffentlicht, während Insomniac aktuell wohl alle Hände voll mit „Marvel’s Wolverine“ zu tun hat.

