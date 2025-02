Mortal Kombat 1: Gameplay & der Termin zum T-1000 – Überraschender Kameo-DLC vorgestellt

In einer aktuellen Mitteilung spendierten die Entwickler der NetherRealm Studios nicht nur dem T-1000 endlich einen Termin. Darüber hinaus kündigte das Studio einen überraschenden Kameo-DLC zu "Mortal Kombat 1" an.

Mit dem zweiten Kombat-Pack fanden in den letzten Monaten mehrere Filmcharaktere den Weg in den Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“. Darunter der „Scream“-Killer Ghostface oder Conan der Barbar.

Mit dem T-1000 aus „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ steht der nächste bekannte Filmcharakter bereits in den Startlöchern. In einer aktuellen Mitteilung spendierten die NetherRealm Studios dem T-1000 endlich einen konkreten Releasetermin. Wie das Studio bekannt gab, erhalten die Käufer von „Khaos Reigns“ ab dem 18. März 2025 Zugriff auf den DLC-Charakter.

Alle anderen werden sich noch eine Woche länger gedulden müssen und können den T-1000 ab dem 25. März 2025 käuflich erwerben.

Robert Patrick kehrt in seiner Kultrolle zurück

Nicht nur optisch basiert der T-1000 auf seinem Pendant aus „Terminator 2: Tag der Abrechnung“. Zudem kehrt der damalige Darsteller Robert Patrick zurück und vertont den beliebten Charakter in „Mortal Kombat 1“. Zur Einstimmung auf den nahenden Release des DLC-Charakters stellten die NetherRealm Studios einen Teaser-Trailer bereit, der den Neuzugang in Aktion zeigt.

Zu sehen ist auch der Fatality des T-1000, der eine ikonische Szene aus „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ aufgreift.

Neben dem Termin des T-1000 enthüllten die NetherRealm Studios eine kleine Überraschung in Form eines Kameo-DLCs. So dürfen sich Besitzer von „Mortal Kombat 1“ ab dem 18. März 2025 über die Möglichkeit freuen, im Kampf auf Madam Bo als Kameo-Kämpfer zurückzugreifen. Madam Bo gehörte zu den beliebtesten Charakteren der „Mortal Kombat 1“-Handlung.

Bei Madam Bo handelte es sich um ein ältere Restaurantbesitzerin, die sich gegen Smoke und seine Schergen zur Wehr setzte, ehe Raiden und Kung Lao eingriffen.

Wie steht es um weitere Inhalte?

Unklar ist aktuell, wie es mit „Mortal Kombat 1“ beziehungsweise der Unterstützung mit neuen Inhalten weitergeht. Ende November meldete sich der bekannte Insider „FateUnknown“ zu Wort und wies darauf hin, dass sich WB Games und die NetherRealm Studios „aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen“ dazu entschieden, die Post-Launch-Unterstützung einzustellen.

Allenfalls mit kleinen Kameo-DLCs sei laut dem Insider noch zu rechnen.

Den Angaben von „FateUnknown“ stehen die Aussagen von NetherRealms Ed Boon gegenüber. Nach dem Release von Conan deutete der Game Director nämlich weitere Inhalte an. „Jetzt, wo Conan in die Hände der Spieler gelangt, freuen wir uns darauf, zukünftige DLCs weiter voranzutreiben“, so Boon.

Konkreter wurde der Game Director in diesem Zusammenhang leider nicht. „Mortal Kombat 1“ erschien im September 2023 und verkaufte sich bislang mehr als fünf Millionen Mal.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat 1.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren