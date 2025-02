Obsidian Entertainment: Entwickler wollen nach Avowed zu einem Fan-Liebling zurückkehren

Obsidian Entertainment hat kürzlich „Avowed“ veröffentlicht, dass im Universum von Eora angesiedelt ist. Etabliert wurde diese Spielwelt durch die bei den Fans äußerst beliebte „Pillars of Eternity“-Reihe, zu der die Entwickler in Zukunft gerne zurückkehren wollen.

Entwickler Obsidian Entertainment, die aktuell auch an „The Outer Worlds 2“ arbeiten, haben in der vergangenen Woche mit „Avowed“ ihr neuestes Werk veröffentlicht. Das Rollenspiel konnte in den Tests überzeugen, ist bislang aber nur für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Eine PS5-Version könnte aufgrund von Microsofts neuer Multiplattform-Strategie aber noch folgen.

Mit dem Release von „Avowed“ wurde aber noch ein weiteres und bei den Fans äußerst beliebtes Franchise von Obsidian wieder ins Rampenlicht gerückt: „Pillars of Eternity“. So ist das neueste Spiel der Entwickler im Universum von Eora angesiedelt, dass durch die CRPG-Reihe etabliert wurde. Und in Zukunft würde man gerne an einem weiteren „Pillars of Eternity“-Spiel arbeiten, wie der verantwortlich Game Director Josh Sawyer jetzt verraten hat.

Obsidian würde gerne Pillars: Tactics entwickeln

Genauer gesagt würde Obsidian gerne einen Tactics-Ableger der „Pillars of Eternity“-Reihe entwickeln. Das hat Sawyer im Gespräch mit PC Gamer enthüllt. Er sagte: „Pillars: Tactics ist etwas, das viele Leute gerne hätten, viele Leute im Studio würden gerne daran arbeiten; es gibt viele Leute, die Taktikspiele mögen. Die Schwierigkeit besteht darin, den Umfang abzuschätzen, in Bezug auf ‚wie viele Leute‘, ‚welche visuelle Qualität streben wir an‘ und ‚wie groß ist es?‘“.

Problematisch sei laut Sawyer vor allem die kleine Zielgruppe, die man mit einem Vertreter des Taktik-Genres ansprechen würde. Das wiederum würde ein riesiges Triple-A-Budget nur sehr schwer rechtfertigen. „Taktikspiele haben eine sehr enthusiastische Fangemeinde, aber diese Fangemeinde ist nicht riesig“, attestierte der Game Director von „Pillars of Eternity“ und „Pillars of Eternity 2: Deadfire“.

Auch Pillars of Eternity 3 steht auf der Wunschliste

Sollte „Avowed“ jedoch weiterhin auf Erfolgskurs bleiben, könnte das die Chancen auf ein neues „Pillars of Eternity“-Spiel zumindest etwas erhöhen. Zuvor hatte Obsidian Entertainment auch schon den Wunsch geäußert, an „Pillars of Eternity 3“ zu arbeiten, allerdings nur unter der Voraussetzung, ein mit „Baldurs Gate 3“ vergleichbares Budget zu bekommen. Die Entwicklung von Larians erfolgreichen CRPG verschlang jedoch 100 Millionen Dollar. Zum Vergleich: „Pillars of Eternity 2: Deadfire“ kostete lediglich fünf Millionen.

Doch nach den Aussagen von Sawyer können Fans von „Pillars of Eternity“ durchaus auf ein neues Spiel hoffen. Schließlich konnte sich Obsidian Entertainment, die seit 2018 ein Teil der Xbox Game Studios sind, in der Vergangenheit erheblich vergrößern. So ist die Anzahl der Mitarbeiter zuletzt deutlich gestiegen, wodurch auch die gleichzeitige Arbeit an mehreren Projekten ermöglicht wurde.

