PS5 & PS4: Mit Monster Hunter Wilds, AC Shadows und Days Gone – Vorbesteller-Charts

In den kommenden Wochen und Monaten erscheinen etliche Spiele für PS4 und PS5, von denen viele vor dem Lauch in den virtuellen Warenkorb gepackt und vorbestellt werden können. Die erfolgreichsten Games landen dabei in den Preorder-Charts des PlayStation-Stores. Doch welche Titel sind momentan besonders gefragt?

Monster Hunter Wilds mit dreifacher Führung

Wie die aktuelle Rangliste zeigt, gehören die Editionen von „Monster Hunter Wilds“ zu den meistvorbestellten Spielen. Neben der Standardversion haben es auch die Premium-Deluxe- und Deluxe-Edition auf die Top-Plätze geschafft.

Aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung in dieser Woche ist die Monster-Hatz allerdings letztmalig dabei. Die Startzeiten von “Monster Hunter Wilds” auf Konsolen und PC sind Teil der verlinkten Meldung.

Auch „Assassin’s Creed Shadows“ verzeichnet eine hohe Nachfrage, sowohl in der Standard- als auch in der Digital Deluxe Edition. Gerüchte über eine erneute Verschiebung entpuppten sich zuletzt als Ente.

Neben den beiden Titeln konnten sich weitere große Namen in den Charts behaupten. So sind mehrere Editionen von „WWE 2K25“ vertreten, darunter die Bloodline- und Deadman-Edition. Auch „Elden Ring Nightreign“ erfreut sich großer Beliebtheit, sowohl in der Standard- als auch in der Deluxe-Version.

„Days Gone Remastered“ scheint ebenfalls reichlich Anklang zu finden. Nachdem in den vergangenen Jahren wiederholt ein Nachfolger gewünscht wurde, versucht es Sony zunächst mit einer PS5-Neuauflage:

Zudem sind die „Age of Mythology: Retold Premium Edition“ sowie „Killing Floor 3“ und die dazugehörige Elite Nightfall Edition unter den meistverkauften Vorbestellungen zu finden.

Die vollständige Liste der Vorbesteller-Charts

Hier die aktuelle Rangliste der laut Sony meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation Store:

Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds – Deluxe-Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) WWE 2K25 The Bloodline Edition (129,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) WWE 2K25 Deadman Edition (99,99 Euro) Age of Mythology: Retold Premium Edition (49,99 Euro) Killing Floor 3 Elite Nightfall Edition (79,99 Euro) Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land Ultimative Edition (119,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Killing Floor 3 (39,99 Euro) WWE 2K25 Standard Edition (74,99 Euro) Lost Soul Aside Digital Deluxe Edition (79,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) RoadCraft – Rebuild Edition (49,99 Euro) Die Sims 4 Vom Hobby zum Business-Erweiterungspack (39,99 Euro)

Wie üblich gilt: Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spiele nach ihrem Release in den regulären Verkaufscharts schlagen werden. Vorbestellungen bieten zwar eine erste Einschätzung zur Beliebtheit eines Titels, doch der tatsächliche Erfolg zeigt sich meist erst nach Veröffentlichung.

