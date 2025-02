Switch 2: Ex-Nintendo-Mitarbeiter über den Launchzeitraum und angebliche Leaks

In einem Podcast sprach ein ehemaliger Angestellter des Nintendo of America-Sales-Teams über die bevorstehende Markteinführung der Switch 2. Dabei ging er nicht nur auf einen möglichen Launchzeitraum ein. Gleichzeitig warnte Nintendos Ex-Mitarbeiter vor vermeintlichen Leaks.

Im Januar bereitete Nintendo allen Gerüchten ein Ende und kündigte die Switch 2 offiziell an. Zum Leidwesen der wartenden Spieler beließ es Nintendo im letzten Monat aber bei einem ersten Blick auf die Hardware.

Am 2. April 2025 findet eine weitere Nintendo Direct zur Switch 2 statt, auf der das japanische Traditionsunternehmen möglicherweise den Launchtermin enthüllen könnte. In der aktuellen Ausgabe des „Kit and Krista“-Podcasts sprach ein ehemaliger Mitarbeiter des Nintendo of America-Verkaufsteams über die Markteinführung der Switch 2.

Laut dem Ex-Angestellten dürfte der Launch des Switch-Nachfolgers noch in der ersten Jahreshälfte und somit vor dem Ende des Sommers erfolgen.

Wann ist mit dem Launch der Switch 2 zu rechnen?

„Sie möchten, dass das System vor Ende des Sommers verfügbar ist. Ich würde sagen, zu Beginn des Sommers. Am Ende des Schuljahres. Dann reden die Kinder darüber, worauf sie sich freuen“, merkte der ehemalige Nintendo-Mitarbeiter zunächst an.

Anschließend wurde er konkreter und sprach einem möglichen Launch Mitte oder Ende Juni.

„Ich denke, wir werden eine Markteinführung im Juni sehen. Ich gehe von vielleicht Mitte Juni oder etwas später aus. Aber auf jeden Fall kommt das Ding noch vor Ende des Sommers heraus“, heißt es zur Markteinführung der Switch 2 weiter. „Es gibt gute strategische Gründe, warum das ein Teil der Überlegungen ist.“

Im weiteren Verlauf des Podcasts warnte der Ex-Angestellte vor den Angaben von Händlern, die versuchen könnten, mit angeblichen Leaks des Termins mögliche Kunden auf ihre Portale beziehungsweise Websites zu ziehen.

Händler wissen offenbar noch nichts

Bislang habe Nintendo den Händlern nämlich noch keine handfesten Details zum Launch oder einem möglichen Preis der Switch 2 mitgeteilt. Zu möglichen Infos, über die die Händler verfügen, ergänzte der ehemalige Nintendo-Mitarbeiter: „Nichts. Gar nichts. Vor allem nicht der Preis. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kein konkreter Termin. Höchstens vielleicht ein Quartal.“

„Es bringt mich immer zum Lachen, wenn ich diese Artikel sehe, in denen es heißt: Walmart Kanada sagt, der Preis wird so und so ausfallen. Walmart Kanada wären die Letzten, die das wissen würden.“

„Sie verfügen nicht über Informationen. Selbst bei Target in den USA besteht keine Möglichkeit, dass sie etwas wissen. Erst wenn wir das Startdatum kennen, erfahren die Einzelhändler wahrscheinlich auch das Datum“, wurde zu Nintendos Informationspolitik ausgeführt.

„Vielleicht ein oder zwei Wochen im Voraus. Ich könnte mir vorstellen, dass die Einzelhändler es vielleicht am 27. März herausfinden werden. Also wenige Tage vor der nächsten Nintendo Direct.“

Da Nintendo bislang nicht offen über den Termin der Switch 2 sprach, können wir vermeintliche „Leaks“ seitens der Händler also guten Gewissens ignorieren.

