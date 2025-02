The Blood of Dawnwalker: Trotz NetEase-Beben – Neues Spiel des Witcher-3-Machers nicht in Gefahr

The Blood of Dawnwalker:

Zuletzt machte ein Bericht die Runde, NetEase plane sich von seinen internationalen Entwicklern zu trennen. Dazu gehört auch das neue Studio des ehemaligen „The Witcher 3“-Directors, die an „The Blood of Dawnwalker“ arbeiten. In einem Statement versicherte Rebel Wolves jetzt aber, dass sich ihr Action-Rollenspiel weiterhin auf Kurs befindet.

Erst am Wochenende haben wir darüber berichtet, dass das chinesische Unternehmen NetEase laut Insider-Quellen aufgrund von steigenden Kosten plane, sich von seinen internationalen Studios zu trennen, sodass unter Umständen auch zahlreiche Schließungen drohen könnten. Dazu gehören unter anderem auch namhaften Entwickler wie Quantic Dream, Grasshopper oder Rebel Wolves.

Bei letzterem handelt es sich um das neue Studio von „The Witcher 3“-Director Konrad Tomaszkiewicz, der gemeinsam mit weiteren ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt RED derzeit an „The Blood of Dawnwalker“ arbeitet. Doch das vielversprechende Action-Rollenspiel ist trotz des möglichen NetEase-Bebens nicht in Gefahr und befindet sich weiterhin im Zeitplan. Das versicherten die Macher jetzt in einer offiziellen Stellungnahme.

NetEase lediglich Minderheitsaktionär von Rebel Wolves

So gab Tomasz Tinc, seines Zeichens Chief Publishing Officer und Miteigentümer von Rebel Wolves, in einem Statement via LinkedIn bekannt, dass man sich der „Gerüchte über die Situation“ bewusst sei, doch die Spieler beruhigt sein können. Demnach befindet sich die Eigentümerschaft von Rebel Wolves im zum größten Teil im Besitz von Studiomitarbeitern. NetEase sei hingegen nur ein Minderheitsaktionär.

„Zuallererst möchten wir uns für all die herzlichen Nachrichten und Wünsche bedanken. Die Entwicklung unseres Spiels schreitet stetig voran, und wir haben keine finanziellen Probleme“, versicherte Tinc. „Der Großteil der Anteile von Rebel Wolves liegt in den Händen von Konrad Tomaszkiewicz und anderen Mitbegründern des Studios, die alle bei Rebel Wolves angestellt sind. NetEase ist ein Minderheitsaktionär von Rebel Wolves.“

Entwicklung bereits vollständig finanziert

Wie Tinc außerdem in der Stellungnahme bekannt gab, ist die Entwicklung von „The Blood of Dawnwalker“ bereits „vollständig finanziert“. Zusammen mit seinen Partnern und Publisher Bandai Namco arbeite man zudem fleißig daran, „das erste Kapitel der Dawnwalker-Saga zum Leben zu erwecken“. Dementsprechend müssen sich die Fans keine Sorgen über einen möglichen Entwicklungsstopp machen.

Bis „The Blood of Dawnwalker“ erscheinen wird, müssen sich die Spieler allerdings noch etwas gedulden. Nachdem die Enthüllung erst im letzten Monat vonstattengegangen war, ist die Gameplay-Premiere für den diesjährigen Sommer geplant. Neben einer besonderen Gameplay-Mechanik haben die Entwickler unter anderem versprochen, mit ihrem Spiel an die Qualität von „The Witcher 3“ anzuknüpfen.

