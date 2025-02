Andor Staffel 2: Krachender Trailer enthüllt Starttermin der heißerwarteten Star-Wars-Serie

Die zweite Staffel der „Star Wars“-Serie „Andor“ zeigt sich in einem ersten Trailer, der es nicht nur ordentlich krachen lässt, sondern auch den Starttermin für die finalen Episoden enthüllt. Demnach wird die Vorgeschichte zu „Rogue One: A Star Wars Story“ im April 2025 endlich fortgesetzt.

Im September 2022 startete mit „Andor“ eine neue Serie, die im Vergleich zu den bisherigen Produktionen eine frische und innovative Herangehensweise an das beliebte „Star Wars“-Universum bot. So bot die TV-Show, die auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen ist und sowohl bei Fans als auch Kritikern großen Anklag fand, einen deutlich düsteren und realistischeren Ton.

Zudem stellt „Andor“ ein Prequel zum Film „Rogue One: A Star Wars Story“ dar und rückt die Vorgeschichte des titelgebenden Helden Cassian Andor, der sich von einem Dieb zum Rebellenspion wandelt, in den Mittelpunkt. Nun steht ein brandneuer Trailer zur zweiten Staffel bereit, der erste Einblicke in die kommenden Episoden gewährt und auch den Starttermin enthüllt.

Die Rebellion gegen das Imperium wächst weiter

Im Trailer zur zweiten Staffel von „Andor“ ist zu sehen, wie die Unruhe und der Widerstand in der Galaxie weiter wächst und der Kampf der Rebellen gegen das Imperium weiter an Fahrt aufnimmt. Neben Cassian Andor, der von Schauspieler Diego Luna verkörpert wird, sind auch altbekannte Charaktere wie Mon Mothma und Luthen Rael zu sehen. Aber auch aus dem Film „Rogue One“ bekannte Figuren wie K-2SO, Saw Gerrera und Orson Krennic tauchen im Trailer auf.

Dadurch wird auch klar, dass zweite Staffel der Serie bis an die Ereignisse von „Rogue One“ heranführen wird. Der Trailer bestätigt zudem, dass der gewohnt erwachsene Look beibehalten wird, während sich Zuschauer auf verschiedenste Schauplätze freuen können – von urbanen Umgebungen bis hin zu Weltraumschlachten. Die Story dürfte zudem wieder voller politischen Intrigen und komplexen Handlungen stecken.

2. Staffel von Andor startet am 23. April 2025

Das mitunter wichtigste ist jedoch der Starttermin der zweiten „Andor“-Staffel, der am Ende des neuen Trailers enthüllt wird. Demnach werden die Episoden hierzulande ab dem 23. April 2025 auf Disney+ zu sehen sein. Ausgestrahlt werden die insgesamt zwölf neuen Folgen in Blöcken von jeweils drei Episoden pro Woche – somit wird sich die zweite Staffel über insgesamt vier Wochen erstrecken.

Mehr Neuigkeiten aus dem Star-Wars-Universum:

Wie die Verantwortlichen bereits bekannt gegeben haben, wird die zweite Staffel auch die finale sein. So hatte Showrunner Tony Gilroy von Anfang an geplant, die Serie über zwei Staffeln hinweg zu erzählen, was eine präzise und zielgerichtete Erzählweise der Geschichte ermöglicht. Dadurch wird auch die Lücke zu „Rogue One: A Star Wars Story“ geschlossen.

Ursprünglich sollte die zweite Staffel von „Andor“ schon im August des letzten Jahres erscheinen, musste aufgrund des groß angelegten Hollywood-Streiks jedoch verschoben werden.

Weitere Meldungen zu Disney Plus, Star Wars, Star Wars Andor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren