Assassin’s Creed Shadows: Händler verkaufen es zu früh – Ubisoft bezieht Stellung und warnt

Mehrere Wochen vor dem geplanten Release brachten Händler erste physische Kopien von "Assassin's Creed: Shadows" in Umlauf. Eine Entwicklung, zu der sich nun auch die Verantwortlichen von Ubisoft äußerten.

Zum Start in die Woche erreichte uns die Meldung, dass vereinzelte Händler knapp einem Monat vor dem offiziellen Release damit begannen, physische Versionen von „Assassin’s Creed: Shadows“ zu verkaufen.

Dies führte unter anderem dazu, dass Spieler deutlich früher als geplant eine Kopie erhielten und damit begannen, das neue „Assassin’s Creed“ auf Twitch und anderen Plattformen zu streamen. Dadurch stieg natürlich die Gefahr, im Netz ungewollt Opfer von Spoilern zu werden, die einem den Spielspaß gehörig verhageln können.

Entsprechend vorsichtig sollten sich die Spieler in den nächsten Wochen durch das Netz bewegen, um Spoiler zu vermeiden. Doch nicht nur die Spoiler sind ein Problem, wie Ubisoft in einem offiziellen Statement anmerkte.

Ubisoft spricht von einer unerfreulichen Entwicklung

In einer Stellungnahme wies der Publisher darauf hin, dass man sich der Tatsache bewusst sei, dass sich durch das gebrochene Streetdate erste Kopien von „Assassin’s Creed: Shadows“ im Umlauf befinden. Eine für Ubisoft unerfreuliche Entwicklung. Gleichzeitig warnt das Unternehmen davor, das Abenteuer von Yasuke und Naoe ohne den Day-One-Patch zu spielen.

Da die Entwickler derzeit an diversen Verbesserungen und Fehlerbehebungen arbeiten, die mit dem Day-One-Patch den Weg ins Spiel finden, repräsentieren die Gameplayszenen, die aufgrund der zu früh verkauften Kopien kursieren, nicht das finale Produkt.

„Leaks sind bedauerlich und können die Spannung der Spieler dämpfen. Wir bitten euch höflich, anderen das Erlebnis nicht zu verderben. Vielen Dank an unsere Community, die bereits Maßnahmen ergriffen hat, um alle vor Spoilern zu schützen“, führte Ubisoft aus.

„Haltet euch im Schatten, vermeidet Spoiler und behaltet unseren Kanal im Auge, um in den kommenden Wochen weitere offizielle Überraschungen zu erfahren. Der 20. März ist bald da“, so Ubisoft abschließend.

Wann erscheinen die Reviews zum offiziellen Assassin’s Creed?

„Assassin’s Creed: Shadows“ wurde in den letzten Monaten gleich zwei Mal verschoben und erscheint nun am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer seine Kaufentscheidung von den internationalen Reviews abhängig machen sollte, wird sich noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Wie der gut vernetzte Insider Tom Henderson kürzlich berichtete, fällt das Review-Embargo nämlich erst am 18. März 2025 und somit kurz vor dem Launch.

In „Assassin’s Creed: Shadows“ führt unser Weg in das feudale Japan der Azuchi-Momoyama-Ära (1573-1603). In dieser prägenden Zeit der japanischen Geschichte übernehmen wir die Kontrolle über den Samurai Yasuke und die Kunoichi Naoe. Während sich Yasuke nach seiner Ausbildung zum Samurai mit seiner Vergangenheit konfrontiert sieht, sinnt Naoe nach der Zerstörung ihrer Heimat Iga auf Rache.

In einem Interview verriet Game Director Jonathan Dumont in diesem Monat, ob ihr Gefahr lauft, aufgrund der Wahl eures favorisierten Charakters wichtige Inhalte zu verpassen. Die Antwort Dumonts und weitere Details zu diesem Thema findet ihr hier.

