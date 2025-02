Dauntless geht offline: Stecker wird nach Massenentlassungen gezogen – Termin für Abschaltung

Der Entwickler Phoenix Labs stellt das Action-RPG „Dauntless" ein. Das Free-to-play-Spiel, das stark von „Monster Hunter" inspiriert ist, verabschiedet sich in diesem Jahr. Der Termin steht fest.

Nach fast sechs Jahren endet die Lebensspanne von „Dauntless“. Das Online-Actionspiel, das ursprünglich 2018 im Early Access für den PC erschien und später auf Konsolen portiert wurde, wird ab Ende Mai 2025 nicht mehr spielbar sein. Phoenix Labs bestätigte das Aus in einer kurzen Mitteilung über soziale Medien und Steam.

Das Studio erklärte, dass „Dauntless“ keine weiteren Updates oder neuen Inhalte erhalten werde. Der Betrieb wird am 29. Mai um 23:45 Uhr PST (hierzulande 30. Mai 2025 um 08:45 Uhr) eingestellt. In der offiziellen Ankündigung bedankte sich das Entwicklerteam bei der Community, die das Spiel in den vergangenen Jahren begleitet hatte.

Auswirkungen der Umstrukturierungen bei Phoenix Labs

Die Einstellung von „Dauntless“ erfolgt inmitten erheblicher Umstrukturierungen bei Phoenix Labs. Das Studio wurde 2023 von Forte übernommen, einem auf Blockchain-Technologien spezialisierten Unternehmen. Bereits im Mai 2023 hatte Phoenix Labs zahlreiche Projekte außer „Dauntless“ und „Fae Farm“ gestrichen und einen Großteil der Belegschaft entlassen.

Im Januar 2025 folgte eine weitere massive Entlassungsrunde. Berichten zufolge verlor die „Mehrheit“ der verbliebenen Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Dies schürte Spekulationen über eine vollständige Schließung des Studios. Zum Zeitpunkt der aktuellen Ankündigung hat Forte jedoch keine Stellungnahme zur langfristigen Zukunft von Phoenix Labs abgegeben.

„Dauntless“ wurde als erste Veröffentlichung von Phoenix Labs entwickelt und war stark von Capcoms „Monster Hunter“-Reihe inspiriert. Das Spiel ermöglichte es Spielern, gemeinsam gegen verschiedene Monster, sogenannte Behemoths, anzutreten. Nach der offiziellen Veröffentlichung im September 2019 wurde das Spiel für Xbox One, PlayStation 4 und PC zugänglich, später folgten Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Während der Hochphase konnte „Dauntless“ über sechs Millionen Spieler verzeichnen. In den letzten Jahren ließ das Interesse jedoch nach. Die Veröffentlichung des „Awakening“-Updates Ende 2024 führte gar zu massiver Kritik seitens der Spielerschaft. Auf Steam erhielt das Spiel infolgedessen zahlreiche negative Bewertungen. Ein weiteres Update, das die Probleme beheben sollte, fällt mit der Abschaltung ins Wasser.

Die Abschaltung von „Dauntless“ markiert das Ende eines ambitionierten Projekts, das über Jahre hinweg eine treue Community aufgebaut hatte. Spieler haben nun noch bis Ende Mai Zeit, um ihre letzten Kämpfe in der Welt des Spiels auszutragen, bevor die Server endgültig offline gehen.

Während sich „Dauntless“ dem Ende nähert, bleibt das zweite große Spiel von Phoenix Labs namens „Fae Farm“ weiterhin verfügbar. Der Fantasy-Farmsimulator erhielt 2024 eine Erweiterung namens „Skies of Azoria“. Allerdings gibt es bislang keine offiziellen Aussagen zur langfristigen Unterstützung des Spiels.

