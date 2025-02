Fable: Offiziell auf 2026 verschoben – Xbox verspricht, dass sich das Warten lohnt

Microsoft Gaming hat offiziell bestätigt, dass die Veröffentlichung von „Fable“ erst 2026 erfolgen wird. Die Ankündigung wurde im neuesten offiziellen Xbox-Podcast gemacht, in dem Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, die Entscheidung erläuterte.

Ursprünglich war die Veröffentlichung des Spiels für 2025 vorgesehen, doch das Entwicklerteam von Playground Games soll nun mehr Zeit erhalten, um die Qualität des Spiels zu optimieren.

Mehr Zeit für die Entwicklung von Fable

„Wir hatten zuvor das Jahr 2025 als Termin für Fable angekündigt. Jetzt geben wir dem Spiel jedoch mehr Zeit und planen, es nun im Jahr 2026 auszuliefern“, erklärte Duncan.

Er betonte, dass es sich um eine bewusste Entscheidung handelt, um das bestmögliche Spielerlebnis zu gewährleisten: „Ich weiß, dass das vielleicht nicht die Nachricht ist, die die Leute hören wollen, aber ich möchte den Leuten versichern, dass es das Warten definitiv wert ist.“

Duncan äußerte großes Vertrauen in das Team von Playground Games, das für die erfolgreiche Arbeit an „Forza Horizon“ bekannt ist. „Ich habe uneingeschränktes Vertrauen in das Playground-Team“, betonte er. „Man denke nur an die Grafik, wie man sie von Playground Games erwartet, plus ein fantastisches Gameplay, britischen Humor, Playgrounds Version von Albion.“

Das neue „Fable“ werde sich stark an den Wurzeln des Franchise orientieren, aber gleichzeitig eine eigene Handschrift tragen.

Begleitend zur heutigen Ankündigung zeigt Microsoft Gaming neues Gameplay-Material aus einer frühen Entwicklungsphase von „Fable“. In den gezeigten Pre-Alpha-Szenen sind verschiedene Schauplätze zu sehen, darunter eine weitläufige Stadt, dichte Wälder sowie einige Kampfszenen.

“Fable” ist im Video nach etwa 14 Minuten das große Thema.

“Fable” wurde bereits 2020 offiziell angekündigt, doch konkrete Einblicke in das Spiel gab es erst 2023. Im Juni 2024 hatte Xbox den nun hinfälligen Veröffentlichungszeitraum für 2025 bestätigt, bevor heute die Verschiebung auf 2026 erfolgte. Ein genauer Zeitpunkt innerhalb des kommenden Jahres wurde bisher nicht genannt.

Gerüchte um eine Multiplattform-Veröffentlichung

Neben der Verzögerung der Veröffentlichung gibt es Spekulationen über eine mögliche Multiplattform-Strategie für „Fable“. Das spanische Magazin Vandal berichtete kürzlich, dass sich eine PS5-Version des Spiels bereits in der Entwicklung befinden soll.

Demnach könnte „Fable“ als Day-One-Titel nicht nur auf der Xbox Series X/S, sondern auch auf der PS5 und möglicherweise sogar auf der kommenden Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die Spekulationen stehen im Kontext von Microsofts jüngster Entscheidung, First-Party-Spiele auch auf konkurrierenden Plattformen anzubieten. Kürzlich wurden etwa „Forza Horizon 5“ und „Indiana Jones und der Große Kreis“ für die PS5 bestätigt. Auch weitere Titel wie „Starfield“ sollen Gerüchten zufolge für zusätzliche Plattformen geplant sein. Offiziell bestätigt wurde eine PS5-Version von „Fable“ bislang jedoch nicht.

