Ghost of Yotei: Sucker Punch verspricht kreative und technische Innovationen für den PS5-Blockbuster

Mit „Ghost of Yotei“ arbeitet Entwickler Sucker Punch am vielleicht meist erwarteten PS5-Spiel des Jahres. Dabei soll das kommende Action-Abenteuer sowohl kreative als auch technische Innovationen bieten, wie Produzent Brain Fleming jetzt in einem aktuellen Interview versprochen hat.

Im September des vergangenen Jahres sorgte Sony im Rahmen seiner State of Play für eine große Überraschung und kündigte mit „Ghost of Yotei“ einen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ an, dessen Release im Jahr 2025 exklusiv auf der PS5 erfolgen soll. Dementsprechend groß ist die Vorfreude der Fans. Aber auch PlayStation-Chef Herman Hulst fiebert dem neuen Werk von Sucker Punch bereits entgegen – genauso wie der bei Sony zuletzt ausgeschiedene Shuhei Yoshida.

Und die hohe Erwartungshaltung scheint gerechtfertigt zu sein, denn „Ghost of Yotei“ soll seinen Vorgänger, der sowohl von Spielern als auch Kritikern gefeiert wurde, in allen Belangen übertreffen. Vor allem auf kreativer und technischer Ebene sollen Innovationen geboten werden. Das hat jetzt auch der verantwortliche Produzent Brain Fleming versprochen.

Entwickler wollen Kreativität und Technik vorantreiben

So wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sony ein „Creator to Creator“-Interview veröffentlicht, in dem Fleming gemeinsam mit Nicolas Doucet von Team Asobi („Astro Bot“) über die eigenen Erfahrungen in der Videospielbranche spricht. Dabei kamen die beiden Entwickler auch auf „Ghost of Yotei“ zu sprechen und Fleming wurde gefragt, wie die Erfahrungen, die man durch die Entwicklung von „Ghost of Tsushima“ sammeln konnte, die Arbeiten am nächsten Spiel beeinflussen.

Darauf erklärte Fleming, dass jedes Spiel auf der Arbeit des vorangegangenen Titels aufbauen würde. Mit Blick auf „Ghost of Yotei“ versprach er, dass man die Innovationen im kreativen und technischen Bereich vorantreiben möchte – als Geschichtenerzähler und auch als Künstler. Das Ziel des Studios sei es, das Bestehende weiterzuentwickeln, ohne dabei aktuellen Trends zu folgen.

Produzent nennt seinen Lieblingsmoment aus Ghost of Tsushima

Außerdem blickten die Entwickler auch auf „Ghost of Tsushima“ zurück und Fleming wurde gebeten, einen Moment aus dem Spiel zu nennen, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist. Der Produzent erinnerte sich schließlich an die Sequenz nach dem Intro, in der Protagonist Jin Sakai auf sein Pferd steigt und durch einen Wald reitet. Diese Szene stellt auch den Moment dar, in dem der Spieler das erste Mal die Kontrolle übernimmt.

Es folgt eine Lichtung und schließlich der Blick auf die große weite Welt. Fleming erklärte, wie die Musik und auch die Beleuchtung in diesem Moment aufeinander abgestimmt sind, um gemeinsam mit den visuellen Effekten ein Gefühl der Freiheit zu vermitteln. Das ist auch der Moment, in dem das Logo von „Ghost of Yotei“ auf dem Bildschirm erscheint.

„Ghost of Yotei“ wird mit Atsu eine neue Hauptfigur einführen, während die Ereignisse 300 Jahre nach dem Abenteuer von Jin Sakai stattfinden werden. Ort der Handlung ist das Gebiet rund um den titelgebenden Berg Yotei. Dabei soll die offene Spielwelt im Vergleich zum Vorgänger deutlich realistischer ausfallen und mehr Abwechslung bieten. Zudem wird Atsu dazu in der Lage sein, neben ihrem Katana auch auf Schusswaffen zurückzugreifen.

