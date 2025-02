PS Plus Extra/Premium: Day-One-Release als erster Neuzugang für den April 2025 bestätigt

PS Plus Extra/Premium:

Wie Sony und der Publisher Raw Fury bekannt gaben, erscheint im April 2025 ein weiterer Titel, der Day-One den Weg in die Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium findet. Dieses Mal kommen Fans mysteriöser Puzzle-Adventures auf ihre Kosten.

In regelmäßigen Abständen sichert sich Sony ausgewählte Titel, die pünktlich zu ihrem Release in PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium aufgenommen werden.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Raw Fury kündigte Sony in diesem Monat an, dass es sich beim Puzzle-Adventure „Blue Prince“ um den nächsten Titel handelt, den Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen Day-One ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Bislang war nur unklar, wann „Blue Prince“ erscheint. Diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen nun für Klarheit und gaben bekannt, dass das Adventure ab dem 10. April 2025 erhältlich und somit ein Bestandteil des Extra- und Premium-Line-Ups im April sein wird.

Was hat der Neuzgang spielerisch zu bieten?

Mit „Blue Prince“ versprechen die Entwickler von Dogubomb ein genreübergreifendes Abenteuer mit „einer einzigartigen Mischung aus Mystery, Strategie und Rätseln“, die für eine unvorhersehbare Spielerfahrung sorgen wird.

Euch verschlägt es in das Mt. Holly, ein geheimnisvolles Anwesen mit sich verändernden Zimmern. Eure Aufgabe besteht darin, euch in Mt. Holly zurechtzufinden, Rätsel zu lösen und das sagenumwobene Zimmer 46 zu finden.

„Sobald du in Mt. Holly vor einer geschlossenen Tür stehst, bestimmst du, welches Zimmer dahinter erscheint. Dabei bestimmt jede deiner Entscheidungen deinen Weg durch das Anwesen. Hinter jeder Tür warten neue und spannende Zimmer mit einzigartigen Herausforderungen und Geheimnissen“, führen die Entwickler aus.

Je weiter ihr in das Anwesen vordringt, desto mehr wird laut offiziellen Angaben deutlich, dass das Mt. Holly mehr Geheimnisse als nur das Zimmer 64 verbirgt.

Ein Puzzler mit einem Roguelike-Ansatz

Zu den Besonderheiten von „Blue Prince“ gehört laut den Entwicklern der Roguelike-Ansatz, der euch zu einer strategischen Vorgehensweise zwingt. Mit jedem Tag, der in der Welt des Spiels vergeht, ändern sich nämlich der Grundriss des Anwesens und der Aufbau der Zimmer.

Euer täglicher Fortschritt wird von den Zimmern bestimmt, die ihr auswählt und den Gegenständen, die ihr in den Räumen findet.

„Aber bewege dich vorausschauend. Das Haus wird mit jeder Dämmerung zurückgesetzt und alles, mit Ausnahme der permanenten Verbesserungen, verschwindet im Grundriss des Anwesens. Sofern es dir überhaupt gelingt, eine solche Verbesserung zu finden“, so die Entwickler weiter.

„Blue Prince“ erscheint neben der PS5 für den PC und die Xbox Series X/S.

