PS5: Magisches Koop-Sandbox-Abenteuer als Komplettpaket mit 70 Prozent Rabatt

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen PS5-Spiel, dass ihr nicht nur alleine, sondern im besten Fall auch mit bis zu drei weiteren Freunden spielen könnt? Gegen einen bunten Mix aus verschiedenen Genres habt ihr zudem nichts einzuwenden? Dann hält der PS Store für euch womöglich ein passendes Schnäppchen bereit.

Aktuell ist „Wizard with a Gun“ nämlich besonders günstig zu haben. Dabei sorgt die Kombination aus Crafting, Sandbox, Survival, und Action-Rollenspiel für eine einzigartige Gameplay-Erfahrung. Und das Beste: Das Angebot umfasst mit der sogenannten Bounty Edition ein Komplettpaket, das noch ein paar Extras obendrauf packt – und das zum PSN-Bestpreis. Gültig ist das Angebot noch bis zum 6. März 2025 um 0:59 Uhr.

70 Prozent Rabatt auf die Wizard with a Gun Bounty Edition

Preislich werden für die Bounty Edition von „Wizard with a Gun“ nur noch 10,49 Euro fällig, sodass im Vergleich zum Originalpreis von 34,99 Euro eine gesamte Ersparnis von 70 Prozent zustande kommt. Noch günstiger wird es für Abonnenten von PlayStation Plus: Ein zusätzlicher Rabatt in Höhe von fünf Prozent lässt den Preis noch weiter sinken – auf 8,74 Euro.

Dass es sich bei „Wizard with a Gun“ um einen kleinen Geheimtipp handelt, zeigen auch die Bewertungen im PlayStation Store. So haben 531 Spieler ihre Wertung abgegeben, sodass 4,19 von maximal fünf Sternen zu Buche stehen. Auf dem Bewertungsportal Metacritic wurde für die PS5-Version ein Metascore von 73 Punkten errechnet.

In den Tests zum Spiel wurde vor allem der einzigartige und eingangs bereits erwähnte Genre-Mix gelobt. Aber auch das Magie-System, das eine große Auswahl an Zaubern und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bietet, sorgt für ein unterhaltsames Spielerlebnis. Außerdem sorgen die zufallsgenerierten Umgebungen stets für neue Herausforderungen und Entdeckungen.

Kritisiert wurde hingegen der Schwierigkeitsgrad, der vor allem im Einzelspieler-Modus von einigen Spielern als zu hoch empfunden wird. Wer jedoch eine kleine Herausforderung nicht scheut, sollte keine allzu großen Probleme haben. Etwas wenig Abwechslung bietet zudem das Endgame von „Wizard with a Gun“, das auf Dauer etwas eintönig wirken kann.

Magische Scharmützel in einer zerbrochenen Welt

„Wizard with a Gun“ lässt seine Spieler in die Rolle eines Zauberers schlüpfen, der in einer zerbrochenen Welt erwacht, die von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Nun gilt es in den lebensfeindlichen Umgebungen zu überleben. Erzählt wird die Geschichte des Spiels vor allem durch das Finden von Hinweisen und das Interagieren mit anderen Charakteren, sodass sich mehr über die Hintergründe der Katastrophe und die Rolle der Zauberer erfahren lässt.

Während die zufällig generierten Biome erkundet werden, gilt es Ressourcen zu sammeln, Geheimnisse zu entdecken und natürlich gegen gefährliche Kreaturen zu kämpfen. Die eingesetzten Zaubersprüche lassen sich zudem kombinieren, während die verschiedenen Gegner alle über eigene Stärken und Schwächen verfügen, die dadurch ausgenutzt werden können. Als Basis dient der eigene Turm, der nach Belieben ausgebaut werden darf.

