Shuhei Yoshida: Ex-PlayStation-Chef sieht neues GamePass- und PS-Plus-Spiel als GOTY-Kandidat

Das Spielejahr 2025 hält einige potenzielle Anwärter für den Titel des Game of the Year bereit. Eines davon wird demnächst auch für den Xbox Game Pass und PS Plus Extra/Premium erscheinen. Davon ist zumindest der ehemalige PlayStation-Chef Shuhei Yoshida fest überzeugt.

Noch befinden wir uns am Anfang des Spielejahres 2025, doch im Laufe der nächsten Monate werden noch zahlreiche Kracher erscheinen, die allesamt Anspruch auf den begehrten Titel als Spiel des Jahres erheben wollen. So freuen sich vor allem PS5-Spieler besonders auf „Ghost of Yotei“, während wohl die gesamte Branche dem Release von „GTA 6“ entgegenfiebert.

Doch wenn es nach dem ehemaligen PlayStation-Oberhaupt Shuhei Yoshida geht, könnte auch ein völlig unscheinbarer Titel das Rennen machen und zum Game of the Year gekrönt werden. Dabei handelt es sich um ein Indie-Spiel, das im April dieses Jahres erscheinen wird und ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass und im Spielekatalog von PS Plus Extra/Premium erhältlich sein wird.

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), erklärte Yoshida, der im vergangenen Januar nach 31 Jahren seinen letzten Arbeitstag bei Sony absolvierte, kurzerhand „Blue Prince“ zum GOTY-Kandidaten. Das vielversprechende Puzzlespiel befindet sich derzeit beim Indie-Studio Dogubomb in der Entwicklung, während Raw Fury als Publisher fungieren wird.

Angekündigt wurde der Titel bereits im Februar 2024 und konnte in den vergangenen Monaten vor allem durch einige ziemlich positive Preview-Berichte auf sich aufmerken machen. Erneut ins Rampenlicht gerückt wurde „Blue Prince“ am gestrigen Montagabend, als Microsoft die neueste Ausgabe seines id@Xbox-Showcase präsentierte. Dort wurde ein neuer Trailer gezeigt, der auch den Release-Termin bestätigte.

Demnach wird „Blue Prince“ am 10. April für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Wie eingangs bereits erwähnt, wird das Indie-Spiel direkt zur Veröffentlichung auch kostenlos im Xbox Game Pass und via PS Plus Extra/Premium erhältlich sein. Nachdem jetzt auch Shuhei Yoshida den außergewöhnlichen Titel als mögliches Spiel des Jahres hervorgehoben hat, sollten wohl nicht nur Rätsel-Liebhaber das Spiel im Auge behalten.

Die Entwickler bezeichnen „Blue Prince“ als ein genreübergreifendes Abenteuer, das eine einzigartige Mischung aus Mystery, Strategie und Rätseln bieten soll. Spieler müssen das geheimnisvolle Anwesen Mt. Holly durchqueren und auf einem unvorhersehbaren Weg, auf dem sich die Korridore und Kammern täglich verändern, Zimmer 46 erreichen. Dabei warten hinter jeder Tür neue Herausforderungen. Doch Räume, die bereits erkundet wurden, können beim nächsten Mal schon wieder anders sein.

