Star Wars Eclipse: Quantic Dream gibt Update inmitten von NetEase-Unsicherheiten

Quantic Dream, die aktuell an „Star Wars Eclipse“ arbeiten und seit 2022 zu NetEase gehören, haben sich in einem Statement zur aktuellen Situation rund um das chinesische Unternehmen geäußert. So tauchte zuletzt ein Bericht auf, demzufolge sich NetEase von seinen internationalen Studios trennen möchte.

Das chinesische Unternehmen NetEase sorgt aktuell für einige Unsicherheiten in der Gaming-Branche. Nachdem es in der Vergangenheit bereits zu Schließungen und auch Entlassungen, unter anderem bei einem Support-Studio von „Marvel Rivals“ kam, tauchte kürzlich ein besorgniserregender Bericht auf.

Insidern zufolge plane NetEase, sich von seinen internationalen Studios zu trennen. Dazu gehören auch die „Heavy Rain“– und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream, die 2022 vom chinesischen Publisher übernommen wurden. Aktuell werkelt das Studio an „Star Wars Eclipse“, doch Fans brauchen sich um das Spiel offenbar keine Sorgen zu machen. In einem Statement äußerte sich Quantic Dream nun zu den aktuellen Umständen.

Quantic Dream nicht von NetEase-Maßnahmen betroffen

Veröffentlicht wurde die Stellungnahme von CEO Guillaume de Fondaumière via LinkedIn. Darin heißt es: „Wir waren zutiefst betrübt, als wir von den jüngsten Entlassungen und Studioschließungen erfuhren, die einige Abteilungen der NetEase-Gruppe betreffen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und wir hoffen aufrichtig, dass sie schnell neue Möglichkeiten finden.“

Mit Blick auf die eigenen Projekte stellte das Oberhaupt von Quantic Dream klar: „David Cage und ich möchten den Fans und Freunden danken, die uns in den letzten Tagen bezüglich Quantic Dream kontaktiert haben. Wir möchten alle beruhigen, dass unsere Studios in Paris und Montreal davon nicht betroffen sind. Wir entwickeln unsere Projekte weiterhin mit vollem Tempo und haben an beiden Standorten mehrere offene Stellen.“

2024 wurde der höchste Umsatz der Studiogeschichte erzielt

Wie im Statement außerdem versichert wurde, steht es um Quantic Dream derzeit auch ausgesprochen gut. So konnte man im letzten Jahr den höchsten Umsatz in der bisher 28 Jahre langen Geschichte des Studios erwirtschaften. Diese „außergewöhnliche Leistung“ sei den bereits erhältlichen Spielen zu verdanken, alles voran „Detroit: Become Human“, das im Jahr 2018 veröffentlicht wurde. So konnten 2024 zusätzliche zwei Millionen Exemplare abgesetzt werden, sodass sich die Gesamtverkaufszahl mittlerweile auf elf Millionen beläuft.

Abschließend heißt es: „Die Entwicklungen unserer aktuellen Projekte verlaufen wie geplant und wir sind fest entschlossen, diese innovativen, qualitativ hochwertigen Titel auch in Zukunft zu liefern und auf den Markt zu bringen.“ Damit dürfte auch „Star Wars Eclipse“ gemeint sein, auch wenn das Spiel namentlich nicht erwähnt wird.

„Star Wars Eclipse“ befindet sich seit Ende 2021 in der Entwicklung. Die Verantwortlichen versprechen ein narratives Action-Adventure zur Zeit der Hohen Republik im Krieg-der-Sterne-Universum. Offiziell enthüllt wurde das ambitionierte Projekt, das „mehrere Charaktere“ und eine „verzweigte Erzählung“ bieten soll, bislang aber noch nicht.

