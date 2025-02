Star Wars: Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy soll noch 2025 zurücktreten – Bericht

Neuanfang für das „Star Wars“-Franchise in Sicht? Kathleen Kennedy, die seit 2012 die Geschicke von Lucasfilm lenkt und zu den einflussreichsten Filmproduzentinnen in Hollywood zählt, plant angeblich noch in diesem Jahr als Präsidentin zurückzutreten.

Als Disney im Jahr 2012 Lucasfilm für vier Milliarden Dollar übernommen hatte und „Star Wars“-Schöpfer George Lucas von seinem Posten zurücktrat, übernahm Kathleen Kennedy als neue Präsidentin die Verantwortung des Unternehmens.

In den darauffolgenden Jahren führte sie Lucasfilm und war unter anderem maßgeblich an der Wiederbelebung des „Star Wars“-Franchise beteiligt, die mit der Sequel-Trilogie (Episoden 7-9) und dem Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ im Jahr 2015 begann. Doch angeblich plant die einflussreiche Filmproduzentin jetzt ihren Rücktritt.

Kathleen Kennedy belebte Star Wars neu

Wie das Magazin Puck (via Variety) berichtet, habe man von drei Quellen, die mit den Plänen von Kennedy vertraut sind, in Erfahrung bringen können, dass sie voraussichtlich Ende dieses Jahres von ihrem Posten als Präsidentin von Lucasfilm zurücktreten wird. Demnach würde sie beabsichtigen, nach dem Auslaufen ihres aktuellen Vertrags, in den Ruhestand zu gehen. Eine andere Quelle bezeichnete den Bericht jedoch als „reine Spekulation“ und behauptet, dass noch keine Entscheidung gefallen sei.

Nachdem Kennedy der „Star Wars“-Marke mit der neuen Trilogie und dem erfolgreichen Spin-Off „Rogue One: A Star Wars Story“ zu neuem Schwung verhalf, war sie auch an den erfolgreichen Serien beteiligt, zu denen unter anderem auch „The Mandalorian“ und „Andor“ zählen. Doch nach dem Erfolg – „Das Erwachen der Macht“ ist mit 2 Milliarden Dollar weltweit der umsatzstärkste Film aller Zeiten – kamen zuletzt immer häufiger auch Misserfolge dazu.

Während die neue „Star Wars“-Trilogie mit jedem Teil weniger Umsatz generieren konnte, war „Solo: A Star Wars Story“ im Jahr 2018 der erste Film des Franchises, der während seiner Kinolaufzeit Geld verlor. Zudem kämpft die weltbekannte Marke derzeit mit Schwierigkeiten, auf die Leinwand zurückzukehren. Von etlichen geplanten Projekten wurde bislang kein einziges realisiert. Außerdem zeichnete sich Kennedy auch für den Flop „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ aus dem Jahr 2023 verantwortlich.

Von Steven Spielbergs Sekretärin zur Leiterin von Lucasfilm

Kennedy begann ihre Karriere in den 80er Jahren, nachdem Steven Spielberg aufgrund ihrer Assistentenrolle für seinen auszuführenden Produzenten John Milius sie aufmerksam geworden ist. Er stellte Kennedy zunächst als seine Sekretärin ein, doch im Laufe der Zeit übernahm sie immer größere Aufgaben. 1981 wurde sie für den Klassiker „Jäger des verlorenen Schatzes“ erstmals als Spielbergs Mitarbeitern genannt, während ihr Durchbruch als Produzentin 1982 mit „E.T. – Der Außerirdische“ gelang.

Nach weiteren Projekten mit Spielberg mauserte sie sich langsam zu einer der bedeutendsten Filmproduzentinnen in Hollywood und arbeitete mit zahlreichen Regisseuren wie Martin Scorsese, Robert Zemeckis und Clint Eastwood zusammen. 1991 gründete sie mit ihrem Ehemann Frank Marshall und einem Vertrag mit DreamWorks ihre eigene Filmfirma. Es folgten Blockbuster wie „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“, an denen sie beteiligt war.

2012 trat sie schließlich aus ihrer eigenen Firma aus und wurde neben George Lucas als Co-Vorsitzende von Lucasfilm installiert. Nach dem Verkauf an Disney und dem Ausscheiden von Lucas übernahm sie das Szepter. Sollte sie tatsächlich in diesem Jahr in den Ruhestand gehen, gilt Dave Filoni, der für „Star Wars: The Clone Wars“ verantwortlich ist und gemeinsam mit Jon Favreau auch „The Mandalorian“ erschuf, als heißer Kandidat für ihre Nachfolge.

