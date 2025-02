Striking Distance Studios: Callisto-Protocol-Dev soll „die meisten“ Entwickler entlassen haben

Striking Distance Studios, die Entwickler hinter "The Callisto Protocol", sollen erneut Entlassungen vorgenommen haben. Dies geht aus LikedIn-Beiträgen ehemaliger Mitarbeiter hervor.

Schlechte Nachrichten erreichen uns von den Striking Distance Studios. Der Entwickler hinter dem im Dezember 2022 erschienenen Horrorspiel „The Callistor Protocol“ soll erneut Entlassungen vorgenommen haben. Dies berichten jedenfalls ehemalige Mitarbeiter über LinkedIn.

Wie der Concept Art Director Jesse Lee auf der Plattform schrieb, sollen „die meisten Entwickler“ des Studios entlassen worden sein. Seinem Beitrag folgten weitere ehemalige Mitarbeiter von Striking Distance, die in den verschiedensten Positionen angestellt waren und nun eine neue Arbeit suchen.

Schon 2023 gab es Entlassungen

2023 gab es bei vielen namhaften Studios einen Jobabbau nach dem anderen. Auch die Striking Distance Studios kündigten damals ihre erste Welle an Entlassungen an. 32 Mitarbeiter mussten dabei das Unternehmen verlassen, darunter der Senior Environment Artist Matthew Smith.

Wenige Wochen danach entschied sich auch der Studio-Gründer und CEO Glen Schofield dazu, den Entwickler zu verlassen. Schofield ist wohl besonders als Schöpfer der „Dead Space“-Reihe bekannt.

Es gibt keine genauen Angaben darüber, wie viele Leute nun bei den Striking Distance Studios entlassen wurden. Laut Jesse Lee soll es angeblich „die meisten Entwickler“ getroffen haben.

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir dort geleistet haben, und auf die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe“, schrieb Lee. „Ich habe talentierte Konzeptkunst-Teams aufgebaut und geleitet. Wir haben in vielen koffeinhaltigen Tagen und Nächten eine Vision für zwei wunderschöne Spiele entwickelt… und das mit einigen der erstaunlichsten und fähigsten Künstlern.“

Studio mit neuem Projekt

Vor wenigen Tagen erst scheinten sich die Hinweise zu verdichten, dass das Studio an einem neuen Projekt arbeitet. Mehrere Entwickler des Unternehmens gaben auf LinkedIn an, an einem noch unangekündigten Titel beteiligt zu sein.

So gab der Lead Gameplay Programmer George Coomber etwa an, „ein Team von 12 Gameplay-Ingenieuren“ zu leiten, die „einen Prototyp für ein Third-Person-Actionspiel entwickeln.“ Andere Mitarbeiter schrieben, mit der Unreal Engine 5 zu arbeiten, der neuesten Engine-Version von Epic Games.

Auf weiteren Profilen wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem Projekt um eine „neue AAA-Erfahrung“ handeln soll. Der Online Backend Ingenieur Ross Metcalf gab auf seinem Profil hingegen an, dass es sich bei dem Spiel um einen Mehrspieler-Titel handeln soll.

Quelle: PlayStation Universe

Weitere Meldungen zu Striking Distance Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren