Tekken 8: Verkäufe erreichen großen Meilenstein – Fan-Favorit kehrt als DLC-Charakter zurück

In einem offiziellen Livestream kündigte Bandai Namco Games an, dass sich die Spieler von "Tekken 8" in Kürze über den nächsten DLC freuen dürfen, mit dem ein beliebter Charakter zurückkehrt. Zudem gingen die Entwickler auf ihre Pläne mit der zweiten Season ein.

Im Rahmen des „Tekken Talk Live: Season 2 Special“ genannten Livestreams sprachen die Entwickler von Bandai Namco Games in dieser Woche ausführlich über die zweite Season von „Tekken 8“ und verrieten, worauf sich die Community freuen darf.

Zunächst gingen die Verantwortlichen auf die kommerzielle Entwicklung des Fighting-Titels ein und wiesen darauf hin, dass sich „Tekken 8“ in den letzten Monaten weiter auf einem soliden Niveau verkaufte. Seit dem Release im Januar 2024 konnte Bandai Namco Games drei Millionen Kopien von „Tekken 8“ absetzen.

Zum Vergleich: Der bislang erfolgreichste Ableger „Tekken 7“, der 2017 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschien, brachte es in fünf Jahren auf neun Millionen verkaufte Einheiten.

Anna Williams feiert in Kürze ihr Comeback

Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Verkaufszahlen kündigten die Entwickler von Bandai Namco Games den nächsten Download-Charakter von „Tekken 8“ an. So steht den Spielern in wenigen Wochen die Rückkehr von Anna Williams ins Haus.

Eine Ankündigung, die sicherlich nur die wenigsten überraschen dürfte. Schließlich deutete Game Director Katsuhiro Harada bereits im letzten Jahr an, dass Anna Williams auf kurz oder lang den Weg in „Tekken 8“ findet.

Bei Anna Williams haben wir es mit der jüngeren Schwester von Nina Williams zu tun, die abgesehen von „Tekken 4“ bislang in allen Ablegern der Reihe enthalten war. Den Angaben der Entwickler zufolge richtet sich Annas Kampfstil vor allem an Spieler, die gerne in die Offensive gehen und ihre Gegner unter Druck setzen.

Dank der „Chaos Judgement“-Haltung, die bei einer rechtzeitigen Ausführung Würfe und tiefe Angriffe automatisch kontert, hat Anna Williams auch defensiv etwas zu bieten.

Ab wann steht Anna Williams zur Verfügung?

Abschließend stellt sich natürlich die Frage: Ab wann erhalten die Spieler Zugriff auf Anna Williams? Wer den Character-Pass der zweiten Season sein Eigen nennt, kommt am 31. März 2025 in den Genuss des DLC-Charakters.

Alle anderen werden sich wenige Tage länger gedulden müssen und können Anna Williams ab dem 3. April 2025 käuflich erwerben.

Doch wie geht es nach der Veröffentlichung von Anna weiter? Diesbezüglich sorgten die Entwickler ebenfalls für Klarheit und kündigten an, dass im Laufe des Sommers eine neue Arena und ein weiterer DLC-Charakter erscheinen.

Im Herbst folgt ein neuer Kämpfer, während der Winter den finalen DLC-Charakter der zweiten Season und eine neue Arena mit sich bringt.

„Tekken 8“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

