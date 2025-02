Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Neuauflagen mit exklusiven Inhalten? Activision liefert Hinweis

Mit einem Countdown auf der offiziellen Website beseitigte Activision kürzlich auch die letzten Zweifel an einer bevorstehenden Ankündigung zu "Tony Hawk’s Pro Skater". Doch auf welche Inhalte dürfen sich die Spieler freuen? Ein offizieller Tweet liefert einen ersten Hinweis.

Im vergangenen Sommer wies die US-amerikanische Skater-Legende Tony Hawk darauf hin, dass er sich passend zum 25. Jubiläum der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe mit Activision zusammenschloss, um an einem neuen Projekt zu arbeiten.

Wie ein kürzlich zur Verfügung gestellter Countdown bestätigte, handelt es sich dabei in der Tat um einen „Tony Hawk’s Pro Skater“-Titel. Da Hawk und Activision bislang nicht näher ins Detail gingen, ist allerdings unklar, worauf sich die Spieler im Detail einstellen dürfen. Einen möglichen Hinweis lieferten zwei Bilder, die Activision über den offiziellen X-Kanal veröffentlichte.

Die Schnappschüsse deuten darauf hin, dass sich die nahende Ankündigung in der Tat auf Remaster oder Remakes zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ bezieht.

Exklusiver Content für die Neuauflagen?

Zum einen zeigt ein Foto die fünf professionellen Skater Steve Caballero, Kareem Campbell, Tony Hawk, Rodney Mullen und Eric Koston. Fans der Originale werden wissen, das die Skater sowohl in „Tony Hawk’s Pro Skater 3“ als auch „Tony Hawk’s Pro Skater 4“ vertreten waren.

Dies könnte ein weiterer Hinweis auf Remaster oder Remakes zu den beiden Titeln sein.

Gleichzeitig versah Activision den besagten Tweet mit den Worten „Loading.. new parks“. Dies wiederum lässt darauf schließen, dass die möglichen Neuauflagen nicht nur die Inhalte der Originale umfassen. Darüber hinaus könnten neue Inhalte in Form von zusätzlichen Skateparks enthalten sein.

Auch ein neuer Skater ist offenbar mit von der Partie. In einem Podcast sprach der US-amerikanische Profi-Skater Tyshawn Jones kürzlich nämlich davon, in einem neuen „Tony Hawk’s Pro Skater“-Projekt vertreten zu sein, das „in Kürze angekündigt wird“.

Enthüllung erfolgt wohl Anfang März

Lange werden sich die Fans erfreulicherweise nicht mehr gedulden müssen. Nachdem zunächst ein Easter-Egg in „Call of Duty: Black Ops 6“ auf eine Ankündigung am 4. März 2025 hindeutete, wurde der besagte Termin vor wenigen Tagen durch den Countdown auf der offiziellen Website bestätigt.

Somit erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr.

Den Angaben des bekannten Insiders „eXtas1s“ zufolge erscheinen die Remakes oder Remaster zu „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Weiter gab der Insider an, dass Activision die Neuauflagen im Rahmen des großen Xbox Games Showcase im Juni präsentieren und anschließend in Form eines Shadow-Drops veröffentlichen wird.

Für die Glaubwürdigkeit von „eXtas1s“ spricht die Tatsache, dass der Insider mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Zuletzt sagte er beispielsweise die Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 korrekt vorher.

Weitere Meldungen zu Tony Hawk Pro Skater, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren