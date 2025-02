Wonder Woman: DC-Action-Adventure eingestellt und Entwicklerstudio Monolith geschlossen!

In den Abendstunden erreicht uns nichts weniger als ein wahrer Paukenschlag: Warner Bros. Games hat nicht nur die Entwicklung des DC-Action-Adventures „Wonder Woman“ eingestellt, sondern auch die Pforten des verantwortlichen Entwicklerstudios Monolith Productions geschlossen! Das berichtet der für gewöhnlich innerhalb der Videospielbranche gut vernetzte Bloomberg-Journalist und Brancheninsider Jason Schreier zunächst auf seinem Bluesky-Account.

Schreier beruft sich hierbei auf Quellen, die Bloomberg News über die jüngsten Ereignissen informiert hätten. Darüber hinaus hat WB Games ebenfalls die beiden Entwicklerstudios Player First Games („MultiVersus“) und Warner Bros. Games San Diego aufgelöst.

WB Games bestätigt Studioschließungen im Zuge von Umstrukturierungen

Inzwischen hat Warner Bros. Games die jüngsten Meldungen offiziell in einer Mitteilung bestätigt, die den Kollegen von Kotaku (via IGN) vorliegt. Darin heißt es, die Verantwortlichen hätten „einige sehr schwierige Entscheidungen treffen“ müssen. Im Zuge dessen hätten „Entwicklungsstudios und Investitionen“ umstrukturiert werden müssen, um so „die bestmöglichen Spiele für unsere wichtigsten Franchises entwickeln“ zu können.

Die wichtigsten Marken des Unternehmens seien DC Comics, „Game of Thrones“, „Harry Potter“ sowie die „Mortal Kombat“-Spielereihe. „Nach sorgfältiger Überlegung schließen wir drei unserer Entwicklungsstudios – Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego. Dies ist ein strategischer Richtungswechsel und keine Kritik an diesen Teams oder den Talenten, die in ihnen arbeiten“, heißt es anschließend.

Wie eingangs bereits erwähnt, werde darüber hinaus die Entwicklung des „Wonder Woman“-Games nicht fortgesetzt. Diesbezüglich heißt es im Statement von WB Games: „Wir hatten gehofft, den Spielern und Fans ein möglichst hochwertiges Erlebnis für die ikonische Figur zu bieten, und leider ist dies im Rahmen unserer strategischen Prioritäten nicht mehr möglich.

Dies ist eine weitere schwierige Entscheidung, da wir die Geschichte von Monolith anerkennen, in der es darum ging, den Fans epische Erlebnisse durch großartige Spiele zu bieten. Wir bewundern die Leidenschaft der drei Teams sehr und danken jedem Mitarbeiter für seinen Beitrag.“

Ein Videospiel basierend auf der ikonischen DC-Comics-Superheldin „Wonder Woman“ wurde 2021 im Rahmen der The Game Awards mit einem ersten Teaser-Video angekündigt. Zuletzt berichtete Bloomberg jedoch von Problemen während der Entwicklung. Das verantwortliche Entwicklerstudio Monolith Productions wurde 1994 gegründet. Bekannt ist das Team vor allem für die Ego-Shooter-Reihe „F.E.A.R.“ und die „Mittelerde“-Action-Adventure-Games.

Was ist eure Meinung zur Einstellung von „Wonder Woman“ und der Schließung von Monolith Productions?

Weitere Meldungen zu Monolith Productions, Warner Bros. Games, Wonder Woman.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren