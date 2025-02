Gran Turismo 7: Update 1.56 bringt morgen neue Autos & mehr – Alle Inhalte im Überblick

Spieler von „Gran Turismo 7“ dürfen sich über einen Nachschub an frischen Inhalten freuen, die bereits am morgigen Donnerstag in Form des Updates 1.56 ihren Weg in das PS5-Rennspiel finden werden. Dabei handelt es sich unter anderem um neue Autos und Renn-Events.

Nachdem „Gran Turismo“-Schöpfer Kazunori Yamauchi die kommenden Fahrzeuge bereits vor wenigen Tagen anhand ihrer Silhouetten andeutete, stehen die neuen Inhalte jetzt fest und wurden über den PlayStation Blog bekannt gegeben. So viel sei gesagt: Die Fans lagen mit ihren Vermutungen über die Neuzugänge wieder einmal richtig.

Neue Fahrzeuge, ein Café-Menü und drei Renn-Events

So integriert die Aktualisierung 1.56 den BMW Z4 3.0i aus dem Jahr 2003 in den Fuhrpark von „Gran Turismo 7“. Bei Neuzugang Nummer Zwei handelt es sich um ein Nutzfahrzeug: der Mercedes-Benz Unimog Typ 411, Baujahr 1962. Den Abschluss stellt der 1988 gebaute Peugeot 205 GTI dar. Zudem wird eine weitere Grundfarbe für den Gruppe-4-Rennwagen Mazda 3 erhältlich sein.

Das neue Café-Menü mit der Nummer 44 steht im Zeichen von Peugeot wird für alle Spieler ab Sammlerstufe 36 zur Verfügung stehen. Darüberhinaus wird es insgesamt drei neue Welt-Rundstrecken-Events geben: ein Rennen im Rahmen des European Sunday Cup 400 auf der kurzen Variante des „Red Bull Ring“, eine European-Sunday-Cup-400-Veranstaltung auf dem „Grand Valley – South Reverse“-Kurs und ein Event in der European FR Challenge 550 auf dem Ostabschnitt des „Autodrome Lago Maggiore“.

Sophy auf neuen Strecken, Scapes-Funktion und weitere Verbesserungen

Nach der Installation des neuen Updates können Spieler in „Gran Turismo 7“ außerdem auch auf zwei neuen Strecken gegen den KI-Rennagenten namens Sophy antreten. Dabei handelt es sich um die Kurse „Autodromo Nazionale Monza“ und „Sardegna – Rennstrecke – B“. Obendrein bietet der Fotomodus „Scapes“ ab morgen auch die Funktion „Schwenken“ als neue Kuration.

Abseits der neuen Inhalte wird das kommende Update 1.56 für „Gran Turismo 7“ höchstwahrscheinlich auch noch weitere Änderungen und Verbesserungen enthalten. Diese sollten von Entwickler Polyphony Digital in aller Ausführlichkeit im entsprechenden Changelog aufgeführt werden, der ebenfalls am morgigen Donnerstag verfügbar sein sollte. Das Update wird ab morgen früh um 7 Uhr unserer Zeit zum Download erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren