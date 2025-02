Jade Empire: „Schwachsinniger Rat“ von Xbox verhinderte BioWares Kult-RPG als Mega-Franchise

Noch vor „Mass Effect“ und „Dragon Age“ entwickelte BioWare mit „Jade Empire“ ein Rollenspiel, dass im Jahr 2005 exklusiv für die Xbox veröffentlicht wurde – ein ungünstiger Zeitpunkt, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Nur wenige Monate später brachte Microsoft die Xbox 360 auf den Markt und „Jade Empire“ konnte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Obwohl sowohl Spieler als auch Kritiker den Titel zur damaligen Zeit als eines der besten Rollenspiele bezeichneten und „Jade Empire“ mittlerweile einen Kult-Status genießt, blieb der große Erfolg und der Start eines Franchise aus. Dafür machte BioWare-Gründer Greg Zeschuk jetzt das Xbox-Team verantwortlich.

„Das Dümmste überhaupt“

In der neuesten Ausgabe des „My Perfect Console“-Podcasts (via GamesRadar) verriet Zeschuk, dass man auf den „absolut schwachsinnigen Rat“ von Microsoft und seinem Xbox-Team gehört und „Jade Empire“ noch für die erste Xbox veröffentlicht habe. „Microsoft meinte: ‚Nein, nein, ihr solltet es jetzt veröffentlichen, genau am Ende des Zyklus, denn es ist ein großartiger Zeitpunkt‘“, sagte Zeschuk rückblickend.

Der ehemalige Entwickler ging sogar so weit und sagte, das sei der schlechteste Ratschlag, den er jemals während seiner Karriere in der Videospielbranche erhalten habe. „Das war der schlechteste Ratschlag, der absolut schwachsinnigste Ratschlag von ihnen, das Dümmste überhaupt“, ärgerte er sich. Stattdessen hätte man „Jade Empire“ verschieben und für die Xbox 360 veröffentlichen sollen.

Microsoft verhinderte mögliches Franchise

Zechuk weiter: „Wir hätten [Jade Empire] wiederbeleben können, wir hätten es aufpeppen können. Wir hätten nein sagen können“. Den Xbox-Release sieht er als Grund, warum „Jade Empire“ letztendlich nicht so erfolgreich werden konnte. Eine Veröffentlichung für die Xbox 360 hätte dies verhindern können, zumal es zum Launch der neuen Microsoft-Konsole auch kein Rollenspiel gab.

Letztendlich hätte man „ein weiteres Franchise“ etablieren können, dass sich in ähnlichen Regionen wie „Dragon Age“ oder „Mass Effect“ bewegt. „Ich denke einfach, es wäre zu Beginn eines Zyklus ein viel erfolgreicheres Produkt gewesen als am Ende“, so Zechuk abschließend.

„Jade Empire“ vermischt die chinesische Mythologie, Kampfkunst und Rollenspiel-Elemente auf eine einzige Art und Weise. In der Rolle eines aufstrebenden Kampfkunstmeisters reisen die Spieler durch eine offene Welt, um das Jade-Imperium vor bösen Mächten zu retten, während das Kampfsystem verschiedene Stile bietet. Auch magische Fähigkeiten kommen zum Einsatz und ein Moralsystem ermöglicht die Wahl zwischen guten und bösen Entscheidungen.

Nach dem Xbox-Release wurde „Jade Empire“ im Jahr 2007 für den PC umgesetzt. Außerdem folgten 2016 noch mobile Versionen für iOS und Android.

