Kingdom Come Deliverance 2: Karitative Zwecke – Auktion zu signierter Collector’s Edition gestartet

Auf eBay stellten die Entwickler der Warhorse Studios drei signierte Collector's Editions zu "Kingdom Come: Deliverance 2" zur Versteigerung bereit. Die Erlöse kommen zu 100 Prozent karitativen Zwecken zugute.

Mit dem Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance 2“, das sich in kurzer Zeit mehr als zwei Millionen Mal verkaufte, lieferten die Warhorse Studios den ersten großen Hit des Videospieljahres 2025 ab.

Über den hauseigenen X-Kanal gab das tschechische Studio bekannt, die Popularität des Rollenspiels für einen guten Zweck zu nutzen. Auf der Online-Plattform eBay versteigern die Entwickler aktuell nämlich gleich drei Exemplare der Collector’s Edition von „Kingdom Come: Deliverance 2“. Jeweils eines für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Zu den Besonderheiten der versteigerten Sammlerausgaben gehört die Tatsache, dass diese vom gesamten Entwicklerteam signiert wurden. Auch Tom McKay und Luke Dale, die Synchronsprecher von Heinrich und Hans Capon, verewigten sich auf den Collector’s Editions.

Eine Versteigerung für einen guten Zweck

Laut den Verantwortlichen der Warhorse Studios gehen die Erlöse zu 100 Prozent an das Cesta Domů in Prag. Eine Wohltätigkeitsorganisation in der tschechischen Hauptstadt, die Sterbebegleitung leistet beziehungsweise sterbende Menschen unterstützt. Die Auktionen der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen laufen noch bis zum morgigen Donnerstagabend um 19:30 Uhr.

Die Auktion der PC-Version der signierten Collector’s Edition steht noch etwas länger zur Verfügung. Hier können Interessenten bis Samstag, den 1. März 2025 um 19:30 Uhr mitbieten.

Wer sich eine der signierten Sammlerausgaben sichern möchte, wird jedoch tief in die Tasche greifen müssen. Das Höchstgebot der PS5-Auktion liegt zum Zeitpunkt dieser Meldung bei 1.094 US-Dollar. Im Rahmen der Versteigerung für die Xbox Series X/S beläuft sich das derzeitige Höchstgebot auf 2.075 US-Dollar.

Von ihrer spendabelsten Seite präsentiert sich nach dem aktuellen Stand der Dinge die PC-Community. Hier liegt das Höchstgebot zur signierten Collector’s Edition für den PC bei 4.050 US-Dollar.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Inhalte die Collector’s Edition zu „Kingdom Come: Deliverance 2“ bietet.

Die Inhalte der Collector’s Edition im Detail:

Eine Statue von Heinrich und seinem treuen Ross Pebbles (30 Zentimeter)

Die exklusive Stoffkarte „Gassen von Kuttenberg“

Das Emaille-Anstecknadel-Set „Tapferkeitswappen“

Den legendären Brief der Hoffnung

Das Sammelkarten-Set „Die Rebellen des Königs“

Erweiterungs-Pass für drei Add-ons

