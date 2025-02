Microsoft auf PS5: Nach Forza Horizon 5 und Fable-Gerüchten – Xbox-Manager verteidigt Wegfall von Exklusivität

Microsoft hat in den vergangenen Jahren einen strategischen Wandel hingelegt und setzt mittlerweile verstärkt auf Multiplattform-Veröffentlichungen. Dies bedeutet, dass Titel, die ursprünglich ausschließlich für Xbox und PC verfügbar waren, nun auch für PS5- und Nintendo-Konsolen erscheinen.

Besonders bemerkenswert ist, dass selbst langjährige Exklusivmarken wie „Sea of Thieves“ oder „Forza Horizon 5“ diesen Schritt vollziehen. Weitere werden folgen, darunter wohl auch das in dieser Woche verschobene “Fable”.

Mehr Spiele für ein größeres Publikum

Während eines offiziellen Xbox-Podcasts äußerte sich Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, zur neusten Entwicklung von Microsoft Gaming und betonte, dass er die Multiplattform-Strategie als positiv für alle Beteiligten betrachtet. „Ja, ich denke, es ist gut für Gamer, ich denke, es ist gut für unsere Studios“, erklärte Duncan.

Im Februar des vergangenen Jahres kündigte Microsoft an, mehrere Xbox-Titel für andere Plattformen zu veröffentlichen, darunter „Pentiment“, „Hi-Fi Rush“, „Sea of Thieves“ und „Grounded“. Später wurde bestätigt, dass „Doom: The Dark Ages“ nicht nur für Xbox und PC, sondern auch für die PS5 erscheinen wird. Ebenso soll im Frühjahr eine PS5-Version von „Indiana Jones“ veröffentlicht werden.

Dabei bleibt es nicht: Auch die „Age of“-Reihe wird Teil dieser Strategie: „Age of Mythology: Retold“ und „Age of Empires 2: Definitive Edition“ erobern in diesem Jahr die PS5. Diese Entwicklungen zeigen eine deutliche Abkehr von der vorherigen Exklusivpolitik.

„Unsere Studios machen großartige Spiele. Und wir wollen diesen Spielen die Chance geben, ein möglichst breites Publikum zu erreichen“, erklärte Duncan. Diese Aussage steht im Einklang mit dem grundlegenden Ansatz von Microsoft Gaming, wonach eine größere Verfügbarkeit von Spielen sowohl den Entwicklern als auch den Spielern zugutekommt.

„Wenn ich daran zurückdenke, wie ich als Studioleiter von Sea of Thieves sehen musste, ob diese Spiele die verschiedenen Plattformen erreichen, und wie wir die Barrieren beseitigen konnten, damit diese Spieler zusammen spielen konnten“, resümierte der Leiter der Xbox Game Studios. „Und dann haben wir Forza Horizon 5 angekündigt, eines der größten Spiele auf der Xbox.“ „

Duncon sei „natürlich sehr voreingenommen“, da er das Team sehr gut kenne. „Aber ich denke, dass es wahrscheinlich eines der besten Rennspiele ist, das je, je, je gemacht wurde.“

Microsoft schließt weitere Plattform-Veröffentlichungen nicht aus

Microsoft-CEO Phil Spencer bekräftigte mehrfach, dass First-Party-Titel künftig verstärkt auf anderen Plattformen erscheinen könnten – völlig ohne rote Linien. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass auch „Hellblade 2“ für die PS5 in Betracht gezogen wird.

Letztlich möchte Microsoft Gaming die Strategie offenbar weiter ausbauen und langfristig noch mehr Xbox-Titel auf PlayStation und Nintendo-Systemen bringen. „Jeder, der ein Spiel macht, möchte, dass es so viele Spieler wie möglich erreicht. Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit bieten können“, fügte Duncan hinzu.

Mit dem neuen Ansatz und den vorherigen Übernahmen ganzer Publisher hat sich Microsoft Gaming zu einem der größten Gaming-Unternehmen auf dem Markt entwickelt. Den Konsolen kommt diese Strategie nicht zugute. Die Verkäufe von Xbox-Hardware schrumpfen kontinuierlich. Dennoch möchte Microsoft an einer neuen Generation festhalten, setzt dabei aber nicht mehr vorrangig auf Exklusivität.

