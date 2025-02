Once Upon A Puppet: LittleBigPlanet trifft Lies of P – Trailer präsentiert malerischen Plattformer

Once Upon A Puppet:

Mit "Once Upon A Puppet" entsteht bei den Indie-Entwicklern von Flatter Than Earth ein 2,5D-Plattformer, der vor allem mit seinem stimmigen Look auf sich aufmerksam machte. Passend zum Release einer Demo für den PC liefert uns ein Trailer neue Eindrücke.

Anfang 2024 stellten die Indie-Entwickler von Flatter Than Earth den 2,5D-Plattformer „Once Upon A Puppet“ vor, der ursprünglich im letzten Jahr erscheinen sollte.

Ein Vorhaben, aus dem bekanntermaßen nichts wurde. In einer offiziellen Mitteilung kündigte Flatter Than Earth in dieser Woche an, dass das Studio mittlerweile von einem PC- und Konsolen-Release im Frühjahr 2025 ausgeht. Ergänzend zu dieser Ankündigung veröffentlichten die Entwickler eine kostenlose Demo für den PC, die es interessierten Spielern ermöglicht, den Plattformer anzuspielen.

Begleitet wurde der Release der Demo von einem stimmigen Trailer, der uns Eindrücke aus der Geschichte und der spielerischen Umsetzung von „Once Upon A Puppet“ liefert.

Ein malerischer Plattformer in einem lebendigen Theater

Das bisherige Feedback der Nutzer zur Demo fiel sehr positiv aus. Vor allem die Kombination aus dem Plattformer-Gameplay, bei dem sich die Entwickler von bekannten Vorbildern wie „LittleBigPlanet“ inspirieren ließen, und dem Look des Spiels, der ein wenig an „Lies of P“ erinnert, wusste laut den Spielern der Demo zu überzeugen.

Flatter Than Earth beschreibt „Once Upon A Puppet“ als einen 2,5D-Plattformer, der uns in ein lebendiges Theater entführt.

„Werde Teil eines magischen Abenteuers, das klassische Plattformelemente mit Puppenspiel-Gameplay zu einer mitreißenden Geschichte über Freundschaft, Selbstfindung und Erlösung verbindet“, führen die Entwickler aus. In „Once Upon A Puppet“ kontrollieren wir den Handschuh von Nieve, einer in die Niederbühne verbannten Helfenden Hand.

Diese wiederum übernimmt die Fäden von Drev. Einer Puppe, die auf magische Weise an sie gebunden ist. „Auf ihrer Reise durch die Hauptbühne werden sie vergessene Geschichten aufleben lassen, düstere Geheimnisse enthüllen und erfahren, dass ihr Schicksal mit dem Theaterkönigreich selbst verflochten ist“, heißt es zur Geschichte des Plattformers weiter.

Plattformer-Elemente, Rätsel und tödliche Widersacher

Im spielerischen Bereich kombinieren die Entwickler die Elemente klassischer Plattformer mit knackigen Rätseln und tödlichen Gegnern, die in den Schatten lauern. Zudem verspricht Flatter Than Earth eine emotionale Geschichte, in deren Verlauf ihr dutzende Haupt- und Nebencharakteren kennenlernt, die hunderte Zeilen von handgefertigtem Dialog vortragen.

Großen Wert legte das Studio laut eigenen Angaben auf die Gestaltung der Spielwelt, die die Magie eines Theaters hervorheben soll, das zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart pendelt.

„Arrangiere und verschiebe Requisiten, Kulissen und Charaktere, um Theaterbühnen nachzubauen und Szenen nachzustellen, die enthüllen, was der einst stolzen Weltbühne widerfahren ist“, ergänzten die Verantwortlichen zur Welt von „Once Upon A Puppet“.

„Once Upon A Puppet“ erscheint im Frühjahr 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Als Publisher des Titels fungiert Daedalic.

